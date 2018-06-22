ЗаБА(р)Нили секс: українські законотворці проти "основного інстинкту"

"Я – за здорову націю", – написав на Facebook депутат від БПП Олег Барна, додавши, що готує подарунок до Маршу рівності, який проходив у Києві минулої неділі. Подарунок полягає в тому, що топікстартер "зареєстрував законопроект про заборону публічних дій будь-якого сексуального характеру". І це, на жаль, не жарт.

Законопроект під номером 8489 справді зареєстрований у Верховній Раді, хоча це ще не означає, що документ дійде до голосування у сесійній залі.

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Наразі "дітище" Барни вже направлено на розгляд комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, голова якого – Вікторія Сюмар – тішиться заздалегідь:

А в нас новий законодавчий "шедевр"... Вже можу собі уявити "фахове обговорення" на комітеті. З нетерпінням чекаємо тексту, бо назва – "Щодо заборони публічного прояву будь-яких видів сексуальної орієнтації" – аж надто інтригуюча та відверто радикальна,

– зазначає депутатка.

"Будь-яка сексуальна орієнтація"

Попри те, що народні депутати України мають можливість найняти достатньо кваліфікованих юристів, інколи вони, мабуть, самотужки бавляться у написання законопроектів, і саме тоді з-під їхнього пера виходять, як висловилася Сюмар, справжні "шедеври". З метою "підвищення моральності українського суспільства" Барна пропонує заборонити "публічні заходи" сексуального характеру, "виробництво та обіг продукції", а також "поширення інформації", дотичної до "пропаганди будь-якого виду сексуальної орієнтації особи".



Фрагмент пояснювальної записки до законопроекту №8489, який вносить Барна

Як покарання Барна пропонує штрафувати порушників сумою від 300 до 3000 неоподатковуваних мінімумів або відсилати їх на громадські роботи. Рецидивістам – удвічі більший штраф, тобто 6000 мінімумів, і також громадські роботи.

Сподіваюся, що наступного року не буде жодних публічних маршів, виступів, пов'язаних із будь-якою сексуальною орієнтацією. Запрошую усіх ЛГБТ та сексуально стурбованих особистостей сексуально оздоровитися зі зброєю на Сході та вивітрити дурь та безсоромність. Орієнтуйтеся на здоров'я як собі і бажаєте, але я не хочу того бачити перед своїми очима і не хочу, щоб це спостерігали наші діти,

– резюмує Барна.



Марш рівності у Києві. Саме це дійство спонукало законотворців "взятися за перо"

У запалі боротьби за високу мораль депутат, однак, прогледів той факт, що вживаючи словосполучення "будь-яка сексуальна орієнтація", він поширює свою новацію й на гетеросексуальні відносини.

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"Таким чином, пропагування традиційних цінностей, якими переймається пан Барна і до яких належить традиційна родина і традиційна сексуальна орієнтація, опиняється під забороною. Якісь заходи з нагоди Дня батька організовуєте? Штраф від 10 тис. до 100 тис. грн. З кожного учасника. Весільний кортеж їде? Стаять! Штраф! Наречені – на виправні роботи. Кіно про любов знімаєте? Написали книжку, де Іванко кохає Марічку? Ах, ви ж рецидивісти!", – кпинить журналіст Андрій Лаврик.



Депутату Олегу Барні нині пригадують епізод з "виносом" Яценюка, натякаючи на те, що цей жест поборника моралі виглядає дещо двозначно

Чиновники проти білизни

Слід зазначити, що Барна – не самотній у своїх пориваннях захистити традиційні цінності та суспільну мораль. Майже одночасно з оприлюдненням його законопроекту "уславився" мер Івано-Франківська "свободівець" Руслан Марцінків, який доручив головному архітектору міста Володимиру Гайдару освятити будівлю палацу Потоцьких через те, що в ньому провів концерт український гурт "Хамерман знищує віруси". Про це Марцінків написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Організатори, а це благодійний фонд Шевченко, гарантували дотримання моральних норм і християнських цінностей! Ми, звичайно, за проведення заходів, але не таких!" – обурювався чиновник. І попросив у своїх фоловерів поради, як йому діяти, оскільки його вже звинуватили в політичному переслідуванні організаторів. Пізніше мер додав:

Я вважаю, що це неприпустимо, неприпустимо у такий час, коли країна не закінчила війну. Неприпустимо пропагувати саме таке мистецтво. Я себе вважаю сучасною людиною, але це відверто скажу, перебір. Є багато інших заходів на фестивалі, де гарні, чудові артисти.

Нагадаємо, що пристрасті розгорілися через костюми, в яких виступав "Хамерман" – в них артисти видавалися повністю оголеними. Але такими є закони жанру: учасники дуету Альберт Цукренко і Володимир Пахолюк позиціонують свій проект як треш-шапіто і як найбільш адекватну групу України. У текстах пісень музиканти використовують нецензурну лексику, місцями досить жорсткий гумор і виступають у специфічному вбранні. Їх часто можна побачити на сценах українських фестивалів – зокрема, до Франківська "Хамерман" привів фестиваль "Порто-Франко".



"Хамерман знищує віруси" – артисти у костюмах, які імітують оголеність. Після виступу дуету мер Франківська надумав освятити сцену

Тим часом – поки у Франківську освячували сцену – у Тернополі оголосили війну… трусам. Депутат Тернопільської міськради від "Батьківщини" Володимир Гринда запропонував заборонити у місті продаж білизни під час релігійних свят. Подібна ідея осінила Гринду прямо під час сесії міськради.

Зелені свята належать до великих державних свят. Іду я по вулиці, повз ринок. Вісім кіосків відкриті, труси продають, ще ліфчики. Хтось ще рибні снасті пропонує. Я ще розумію, якби хліб продавали. А то жінка труси пропонує на релігійне свято. Ну, це вже перегин. Тому у мене таке звернення, щоб власників ринків попередили, щоб по великих святах таких товарів не продавали,

– заявив депутат.

Пропозиція розвеселила присутніх у сесійній залі, але все-таки знайшла підтримку 25 депутатів. Мер міста Сергій Надал (який, до того ж, є колегою Марцінківа по партії "Свобода") пропозицію підтримав і пообіцяв, що звернеться до управління торгівлі з проханням рекомендувати торговим закладам не працювати під час релігійних свят.

Україна у тренді?

Але слід зауважити, що законодавчі "екзерсиси" українських депутатів – ще не найбільш дивакуваті серед тих, що мають місце у світі. Існують і набагато чудернацькіші заборони. Так, в Угорщині заборонено займатися сексом при світлі (вочевидь, тут мається на увазі те, що за ввімкненого світлення та відкритих вікнах дії закоханої пари стають публічним актом). А у Британії не можна віддаватися плотським утіхам на… припаркованому мотоциклі.

В Іспанії діє табу на секс на пляжі (порушникам загрожує солідний штраф), а у Швеції заборонено робити "повністю оголені" фото у спеціальних кабінках для фотографування.

Але чим далі від Європи, тим екзотичніші заборони. У місті Санта-Крус (Болівія) не можна одночасно займатися сексом із матір'ю та донькою. А в Колумбії, якщо вірити джерелам, мати обов'язково має бути присутня під час першої шлюбної ночі своєї доньки. Суворі правила діють в Індонезії: там за мастурбацію можна потрапити за ґрати на термін до 32 місяців.

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Натомість у Гонконзі дружина, яка вбила зрадливого чоловіка, буде виправдана судом. Щоправда, зробити це вона має голими руками, без застосування зброї, тобто, наприклад, задушити. А в Уругваї чоловікові дозволяється відправити на той свій дружину та її коханця, якщо він застане їх за гріховним заняттям.

В Об'єднаних Арабських Еміратах заборонені будь-які публічні прояви почуттів. Тож навіть за невинний поцілунок у щічку можна опинитися під арештом на 10 днів. А у Бахрейні лікарям-чоловікам заборонено розглядати статеві органи жінок. Тож, якщо жінці необхідна медична консультація, гінеколог чоловічої статі буде роздивлятися її відображення у дзеркалі, але не дивитиметься пацієнтку напряму.

Ще одне цікаве обмеження діє у Лівані. Там чоловікам дозволено займатися сексом із тваринами жіночої статі, за аналогічні ж дії щодо тварин чоловічої статі на зоофілів чекає страта. Щоправда, м'ясо вівці – за умови, що перед тим блюдо зґвалтували – заборонено їсти. За такий вчинок також передбачена смертна кара.

P.S.

Але якщо повернутися до України й говорити серйозно, то слід зазначити, що сьогодні нашій державі бракує цілої низки законодавчих актів. Це і зміни до Конституції (зокрема, у частині місцевого самоврядування), і закон про ринок землі, без якого неможлива земельна реформа, і закон про мову, і новий виборчий кодекс. Прикро, що законодавці більше переймаються чужою сексуальною орієнтацією замість того, аби закрити лакуни в законодавчій базі.

Зауважимо також, що у 2017 році бюджет Верховної Ради становив 1,22 мільярда гривень, а у 2018-му він виріс до 1,67 мільярда. Натомість, як порахувала ОПОРА, протягом трьох років роботи (з 2014 по 2017 рр.) парламент ухвалив 699 законів, тобто в середньому по 233 закони на рік. Не скажеш, що це забагато, враховуючи те, як мало інколи йде часу на обговорення одного законопроекту і як часто документи ставлять на голосування "конвеєрно" – якщо в них, звичайно, не присутні інтереси великих лобістських груп і не виникає мотивів для палких дискусій чи навіть сутичок. Тим часом КВУ каже, що всі засідання Ради відвідує менше половини народних обранців, а соціологи додають ще одну цифру – рейтинг недовіри парламенту сягає 80%.

Чи варто за таких умов опікуватися ЛГБТ-парадами та продажем трусів – вирішувати, вочевидь, самим депутатам. До того ж не лише Верховної Ради, але й місцевих рад також. Хоча в будь-якому разі оцінку депутатській роботі даватиме виборець. І станеться це вже зовсім скоро…

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