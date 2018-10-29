Забезпечити усіх на планеті здоровою їжею неможливо: пояснення

Здорове харчування виявляється, не є можливим для всього людства. Адже на Землі вирощується недостатньо фруктів і овочів, щоб забезпечити корисними продуктами усіх людей.

Про це заявили канадські науковці з Гуелфського університету, повідомляє Phys.org.

Вони порівняли кількість здорової їжі, рекомендованої для харчування, і кількість тих продуктів, які вирощують у сільських господарствах.

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З'ясувалось, що харчова промисловість виробляє забагато зерна, жирів і цукрів, проте фруктів, овочів і білкових продуктів недостатньо для задоволення потреб населення планети.

Раціон харчування кожної людини повинен на 50% складатися з фруктів і овочів, на 25% – з цільних зерен, і на останні 25% – з білків, жирів та молочних продуктів.

Забезпечити усіх на планеті здоровою їжею неможливо через дисбаланс у виробництві

На сьогодні у світі на людину виробляється:

- 12 порцій зерна замість рекомендованих 8;

- 5 порцій фруктів і овочів замість 15;

- 3 порції масла та інших жирних продуктів замість 1;

- 3 порції білка замість 5.

Вони вирішили підрахувати, скільки буде потрібно сільськогосподарських земель, аби забезпечити у 2050 році 9,8 мільярда жителів Землі (прогнозований показник збільшення населення) здоровим харчуванням.

На думку вчених, зміна виробництва відповідно до дієтичними рекомендаціями призведе до зменшення необхідної площі сільськогосподарських земель на 50 мільйонів гектарів.

Харчова промисловість виробляє забагато зерна, жирів, цукрів, і замало овочів та фруктів

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