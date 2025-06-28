Про це пише 24 Канал з посиланням на організаторів, які повідомили про старт змагань на офіційній сторінці в Instagram.

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У рамках проєкту Limitless ветерани ГУР пройдуть важкий ультрамарафон

До участі в ультрамарафоні запросили шанованих гостей – українських ветеранів, які мають ампутації кінцівок. Вони довели, що неможливе стає можливим, а меж – не існує.

Відомо, що в змаганнях у Франції візьмуть участь ветерани спецпідрозділів ГУР Тарас Проць ( з підрозділу KRAKEN) та Сергій Шикун (від Департаменту активних дій ГУР).

Мене абсолютно не лякає цей виклик, а навпаки мотивує. Я хочу випробувати себе,

– розповів Тарас.

Для ветеранів участь в забігу – це можливість показати всім, що життя після тяжкого поранення існує.

Хочеться показати іншим хлопцям, які тільки отримали травми на війні, що життя після ампутації продовжується. Перший етап після поранення дуже важкий,

– зазначив Сергій Шикун.

Ветерани готуються їхати на ультрамарафон у Франції: відео

Траса, на якій відбуватиметься Spartan Ultra, розташована серед гір. Учасникам доведеться набрати близько 3 тисячі метрів висоти. Під час змагань ветеранів супроводжуватиме організатор Spartan Race Ukraine Олексій Вовк. Він каже, що ця траса нелегка, але водночас цікава.

"У Морзіні зберуться найкращі спортсмени нашої великої спільноти. Ми будемо поруч із нашими ветеранами, щоб пройти цей шлях разом – 52 кілометри, понад 3 тисячі метрів набору висоти, і все це за 15 годин. Це дуже серйозне завдання", – говорить Олексій.

На змагання з бійцями поїде шоумен Артем Дамницький, учасник комедійної команди "Ветерани космічних військ". Він повідомив, що йому випала честь взяти участь у проєкті Limitless і також пройти цю незвичну дистанцію із Тарасом та Сергієм. Разом із цим відбуватиметься створення документального фільму про цей ультрамарафон, щоб про українських героїв дізналися не тільки в Україні, а й в усьому світі.

Співзасновник проєкту Limitless Роман Бебех розповів, що разом зі Spartan Race Ukraine вони привертатимуть увагу світової спортивної спільноти до подій в Україні. Під час марафону будуть збиратися кошти для лікування поранених воїнів, а також проходити освітня робота для українського цивільного населення.

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Так команда Limitless запускає збір коштів на реабілітацію поранених ветеранів ГУР МО, які втратили кінцівки внаслідок поранення. Кожен донат допоможе відновити фізичне й психологічне здоров’я тих, хто віддав частину себе за свободу. Допомогти військовим можна через МоноБанку, або перерахувавши гроші на номер картки банки: 4441 1111 2562 3748.

Limitless: проєкт про Безмежних

Проєкт має на меті привернути увагу до наслідків війни та підтримати тих, хто віддав своє здоровʼя заради незалежності України. Limitless допомагає ветеранам відновити не лише фізичне, а й психологічне здоровʼя.

В рамках проєкту, у травні цього року, ветерани ГУР МО України з ампутаціями Олександр Дашко (KRAKEN) та Іван Тарн (АРТАН) піднялись до базового табору Евересту (5280 метрів) на протезах. Раніше українці з ампутаціями не підіймалися на цю вершину. У межах цього сходження команді вдалося зібрати 1 мільйон гривень для реабілітаційного центру UNBROKEN Ukraine.