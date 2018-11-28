"Забирайтеся з України, містер Путін": Порошенко звернувся до лідера РФ через агресію в Азові

Україна готова захищати свої кордони та свободу, проте передовсім покладається на підтримку та допомогу вищого керівництва та громадян США.

Про це Президент України заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC News .

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Будь ласка, забирайтеся з України, містер Путін,

– таке послання глава держави передав російському лідеру.

Він висловив своє сподівання, що відповідний меседж Путіну передасть глава Білого дому Дональд Трамп під час саміту G20.

Окрім цього, Порошенко додав, що в разі продовження відкритої агресії з боку Росії, Україна готова захистити себе, проте покладається також на підтримку США.

"Я розраховую на Сполучені Штати та на їх громадян. Україна боротеметься за свою свободу та за свою землю. Якщо Росія нападе на нас, то заплатить за це дуже високу ціну", – зазначив Президент України.

Порошенко дав інтерв'ю NBC News щодо російської агресії в Азовському морі:

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.



У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Увечері 26 листопада парламент також підтримав це рішення.