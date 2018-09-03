"Забити "Quest Pistols": продюсер гурту "Агонь" розповів, чим восени дивуватимуть фанів

Український музичний бенд "Агонь" у 2016-му створили колишні учасники гурту "Quest Pistols". Їхній продюсер Сашко Чемеров розповів 24 каналу, чим дивуватиме фанатів "Агонь" вже цієї осені.

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З "Огнем" – робимо новий матеріал – дуже саркастичний і цікавий по стилях. Це буде бомба! Ми шукаємо з "Огнем", як забути "Quest Pistols", забити його і направду стати вогнем. Зараз ми близькі до цього,

– сказав продюсер.

Чемеров пообіцяв, що восени гурт випустить новий ЕР, а, може, і повноформатний альбом. Адже музиканти продовжують записувати нові композиції.



Продюсер вітчизняних гуртів Сашко Чемеров

Продюсер також додав, що таким чином намагається розширювати український радіоформат.

"Радіоформати дозволяють певний розмір нового, а все інше має бути форматом, який нікого не дивуватиме і не напрягатиме. Себто, нічого нового, нічого модного. А я намагаюсь вкладати у попсові пісні нові популярні стилі – актуальну нову музику "вставляти" у попсову, розширюючи формат радіо", – прокоментував Чемеров.

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