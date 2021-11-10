Двері у цю квартиру теж були завалені сміттям. Тому вхід були лише на балконі, на який потрібно було забиратись драбиною.

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Літню жінку забрали медики

Повідомляють, що жінка потрапила до психлікарні не вперше, а також була там на обліку. Проте її діагноз фахівці не розголошують.

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Наразі невідомо чи виходила на вулицю її матір і тварини. Літню жінку забрали до лікарні для проведення загального огляду. Слід зазначити, що вона сильно опиралася. На деяких відео, які оприлюднювали помітно, що 2 собаки сиділи на балконі й невпинно гавкали.



Квартира, яку перетворили на звалище / Фото телеграму "Дыби***ко.ua"

Коли помешкання звільнили від людей і тварин, туди зайшли працівники ЖКГ і департаменту міського господарства. Вони почали викидати весь мотлох, якого було чимало. Цим людям також довелося використати драбину та забиратися через балкон.

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