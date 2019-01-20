Заблукалі у горах на Львівщині: з'явилась інформація про стан врятованого туриста

На Львівщині рятувальники знайшли мертвим туриста. Він разом зі своїм другом заблукав поблизу гори Парашка. Його товариш вижив і зараз перебуває у лікарні.

Рятувальники шукали обох упродовж кількох годин. Але, коли натрапили на них, то 31-річний чоловік був уже мертвий. У якому стані його 22-річний товариш, який вижив, дізнавались журналісти 24 каналу.

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Постраждалий турист не хотів спілкуватися і з журналістами. У лікарні, куди його привезли, на коментар погодився лише лікар. Каже, ушкодження у хлопця не складні.

Перший, другий ступені – це поверхневі обмороження, так що кінцівки повинні функціонувати в повному об'ємі. Тиждень-два буде стаціонарне лікування, а потім – амбулаторне в поліклініці,

– прокоментував лікар 8-ї клінічної лікарні Львова Юрій Коцур.

22-річному юнаку пощастило. Друг, з яким він вирушав у той похід, загинув, йому було всього 31. Чоловіки пішли у гори 19 січня і заблукали, мобільний зв'язок зник. Декілька годин вони шукали дорогу самотужки. Йти було складно – снігу по коліна. До того ж, один із туристів, який загинув, був взутий у кросівки. Лише опівночі чоловіки змогли додзвонитися рятувальникам.

Рятувальники надавали їм рекомендації, як себе поводити. І в третій годині ночі рятувальники знайшли чоловіків,

– розповів головний фахівець прес-служби ДСНС Львівщини Ігор Курус.

За менш, аніж місяць, – туристи вже вдруге губляться у Карпатах. На Святвечір заблукало одразу дві групи. В першій були троє чоловіків. Але врятувати вдалося лише двох. Чоловіки з другої групи тоді розділилися. Одного з них знайшли за день. На пошуки ж іншого – Ігора Грищенка – пішло п'ять днів.

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З переохолодженням та обмороженими пальцями рук він потрапив до лікарні. Ігор Грищенко – досвідчений спортсмен, тренер із лижного спорту і президент Асоціації екстремальних видів спорту. І саме завдяки професійній підготовці йому вдалося так довго протриматися в засніжених горах.

З горами жарти погані, кажуть фахівці. Тим, хто не має досвіду у зимові погоди взагалі вирушати не радять. А якщо на таке і зважитеся, то лише з надійними провідниками. А ще треба подбати про спорядження, одяг, запастися продуктами, які не потрібно готувати, мати теплий напій в термосі, сірники та захисну ковдру. Якщо заблукали вночі, дотримуйтеся таких правил.

Заховатися від непогоди, знайти якийсь великий камінь, спустися до зони лісу. Знайти укриття, щоб не було холодно. По можливості розкласти вогонь – це дуже рятує. Біля вогню не лягати спати, потрібно сидіти, грітися, танцювати. Якщо у вас група, то дивитися один за одним, щоб ніхто не замерз, щоб ніхто не спав. Бо можна уві сні замерзнути і не проснутися,

– наголосив досвідчений мандрівник Іван Бандрівський.

І обов'яpково слідкуйте за погодою. Слід врахувати, що зимою коротший день, а по снігу важче рухатись. А про свій похід завчасно повідомляйте рятувальників.

Що робити, аби вижити, потрапивши у снігову пастку в горах?

Конкретні прийоми порятунку залежать від ситуації, адже люди можуть потрапити під лавину, заблукати або втратити частину спорядження. З найпершого та найпростішого :

- Людина не має піддаватися паніці, не має втрачати самовладання.

- Людина повинна, логічно оцінивши ситуацію, подумати, що саме може наразі врятувати її життя.

- Не рекомендовано розділятися, гуртом у таких ситуаціях – завжди легше.



Як врятуватись під час сходження снігової лавини

Що сталось у Карпатах 6 січня та скільки туристів загубились?На Святвечір місцевим рятувальникам надійшло 2 повідомлення про загублених туристів. Перший виклик надійшов до Служби порятунку 6 січня о 17:00 від туристів, які займались фрірайдом на вершині гори Гимба Міжгірського району. В умовах поганої видимості вони втратили орієнтири та заблукали. На їхні пошуки відразу направили відділення гірських пошуковців.



Аж о 00:15 рятувальники знайшли двох туристів і ті повідомили, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу у горах. Залишивши рятувальникам GPS-координати третього, туристи були доправлені до місця їх тимчасового проживання. Близько 11:50 ранку 7 січня рятувальники знайшли тіло туриста, який не зміг піти разом із друзями та залишився чекати на рятувальників.



Того ж вечора, 6 січня, до Служби порятунку надійшло ще одне повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали двоє лижників. Сповістила про це рятувальників о 20:20 дружина одного з туристів. О 15:40 рятувальники відшукали одного з туристів з другої пошуково-рятувальної операції. Рятувальники оцінили стан туриста як задовільний. Його товариша – Ігоря Грищенка – не вдалося знайти. Адже чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись.



Грищенка шукали 5 днів і залучили до цього гелікоптер, квадрокоптер та собак. Ані рідні, ані рятувальники не втрачали надії. За долю Ігоря та за перебігом його порятунку вболівала вся країна. У четвер, 10 січня, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій знайшли заблукалого у Міжгірському районі Закарпаття туриста Ігоря Грищенка.