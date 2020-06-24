Вже понад 10 років в Україні заборонений гральний бізнес. За цей час український бюджет недоотримав мінімум 2 мільярда доларів.

Однак все залежить від обсягів ринку. Про це в ефірі 24 каналу у програмі "Що це було" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький.

Цікаво Казино у світі: топ-5 країн, де дозволений гральний бізнес

За його словам, якщо, наприклад, на піку галузь грального бізнесу заробляє мільярд доларів на рік, то не менш ніж 20% має потрапити у державний бюджет.

Не менше, це мінімум. Можете собі порахувати, що в найгіршй роки – це від 100 до 200 мільйонів долірв на рік. Думаю, мінімум 2 міляьрди доларів бюджет недооотримав,

– підкреслив Заблоцький.

Що відомо про гральний бізнес в Україні

Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу парламент може розглянути вже наступного пленарного тижня, про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів.

Зараз документ вже підготовлений до другого читання. До нього було запропоновано майже 3,5 тисячі правок.

Параламентарі не вперше намагаються легалізувати гральний бізнес в Україні, який був заборонений в часи прем'єрства Юлії Тимошенко. Подейкують, вона це робила на догоду Володимира Путіна, який хотів перекрити канал туристів до українських казино.

Закон дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають 3, 4 або 5 зірок. Також законопроект передбачає регулювання "класичних" лотерей та дозволяє грати в азартні ігри особам старшим за 21 рік. Окрім цього, хочуть заборонити рекламу азартних ігор як способу збагачення.

Що українці думають про легалізацію грального бізнесу: дивіться відео