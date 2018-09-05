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Заборона авто на єврономерах: як українці ставляться до такого розвитку подій

2009 Читать новость на русском
Авто на єврономерах в Україні
Авто на єврономерах в Україні / Ілюстративне фото

Більшість опитаних українців виступають проти повної заборони на ввезення в Україну імпортних авто, виготовлених раніше 2008-2009 року, у яких недотримані вимоги екологічного стандарту Євро-5. Проте кількість українців з такою думкою є незначною, тож думки опитаних розділилися.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Так, проти заборони на імпорт авто, старших від 10 років, виступили 47% опитаних українців. За таке рішення виступили 34% респондентів, ще 19% опитаних не визначилися з відповіддю.

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Зазначається, що за дозвіл ввезення старих авто частіше за інших виступали молодші респонденти, а також ті, хто вже має, або збирається мати авто на європейських номерах.

Окрім того, опитування показало, що 62% українців вважають, що потрібно зменшити податки і зробити доступнішими імпортні автомобілі. Водночас 14% виступили проти зменшення податків, оскільки це вплине на надходження до держбюджету. Для 15% респондентів питання оподаткування ввезення автомобілів не є актуальним.

При цьому 50% опитаних українців вважають, що оптимальним варіантом вирішення проблеми великої кількості нерозмитнених авто на європейських номерах є дозвіл розмитнити їх, але зменшити для такого транспорту податки. Водночас 12% опитаних вважають, що нерозмитнені авто на єврономерах потрібно дозволити легалізувати, але за діючими тарифами на розмитнення. А 14% виступають за те, що такі авто потрібно узаконити взагалі без розмитнення.

Зазначається, що лише 4% українців виступили за те, що залишити ситуацію статус-кво. Стільки ж виступають за повну заборону і конфіскацію авто на єврономерах.

Теги: Новини України Податки Авто Іноземні номери Транспорт соціологічне дослідження статистика мито Європа
Джерело: 24 Канал
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