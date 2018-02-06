Заборона "бандеризму": Як в Польщі відреагували на скандальний законопроект

Реакція польських ЗМІ і суспільства на прийняття законів про заборону "бандеризму" різна, але переважна більшість розуміє, що це може негативно позначитись на відносинах з Україною.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

Анджей Дуда передав законопроект на перевірку до Конституційного суду, щоб визначити чи він не суперечить свободі слова і Карному кодексу.

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Експерти зазначають, що українська влада має утриматись від ескалації конфлікту.

Ясно, що ситуація є поганою. І складно передбачити що будедалі. Я маю надію, що відповідь українців не буде симетричною. Дебати точилися переважно про відносини з Ізраєлем і українське питання було слабо обговорене,

– сказав доктор Студії Східної Європи Варшавського Університету Казимеш Войчинський.

Польські ЗМІ також переважно висвітлюють можливі проблеми у відносинах з США і Іраєлем, українське питання піднімається рідше.

Нагадаємо, Верхована Рада виступила із заявою у зв'язку із прийнятим у Польщі так званим "антибандерівским" законом. Народні депутати закликають польських колег повернутися до діалогу. За відповідну постанову проголосували 242 народні депутати Верховної Ради.



Як відомо, 26 січня Сейм Польщі підтримав закон про заборону пропагування у Польщі ідеології українських націоналістів. Закон про кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів стосується лише тих, хто публічно заперечує ці події, і не стосується дослідників. 1 лютого закон про "заборону бандерівської ідеології" ухвалив Сенат Польщі. На переконання президента України Петра Порошенка, історична правда вимагає відвертої розмови та діалогу, а не заборон.