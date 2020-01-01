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      Заборона феєрверків: у поліції пояснили, чому не реагують на порушення

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      У поліції пояснили, чому не реагують на використання феєрверків / mukachevo.today

      Поліція не реагує на порушення щодо заборони використання феєрверків. Адже рішення про заборону піротехніки приймають міські чи сільські ради.

      Відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися, повідомили у фейсбуці МВС України.

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      Тому, відповідно до законодавства, поліція лише слідкує за тим, щоб піротехніка продавалась із сертифікатами якості.

      Рішення про заборону піротехніки приймають міські чи сільські ради, кожна окремо. Наприклад, у Києві Київрада заборонила використання піротехніки до закінчення ООС, 
      – йдеться в повідомленні.

      Водночас у поліції рекомендують утримуватися від запусків феєрверків. А піротехніку приберегти до звільнення Криму та Донбасу від окупації.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Поліція Новорічні свята Міністерство внутрішніх справ Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини Києва Новини Криму Новини політики
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