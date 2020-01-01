Заборона феєрверків: у поліції пояснили, чому не реагують на порушення
Поліція не реагує на порушення щодо заборони використання феєрверків. Адже рішення про заборону піротехніки приймають міські чи сільські ради.
Відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися, повідомили у фейсбуці МВС України.
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Тому, відповідно до законодавства, поліція лише слідкує за тим, щоб піротехніка продавалась із сертифікатами якості.
Рішення про заборону піротехніки приймають міські чи сільські ради, кожна окремо. Наприклад, у Києві Київрада заборонила використання піротехніки до закінчення ООС,
– йдеться в повідомленні.
Водночас у поліції рекомендують утримуватися від запусків феєрверків. А піротехніку приберегти до звільнення Криму та Донбасу від окупації.