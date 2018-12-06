14:14
6 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Жертва моди Валя Петренко. Камчатка повернулась в СРСР
      Вєсті Кремля
      22:35, 5 грудня
      Вєсті. UA. Медведчук подався у шоу-бізнес. Послідовник Хрущова
      Вєсті.UA
      12:50, сьогодні
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:01, 5 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Медицина
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Може викликати рак: в Україні заборонили препарат від високого тиску

      4151 Читать новость на русском
      Заборона ліків: в Україні заборонили Вазар А
      В Україні заборонили "Вазар А" / politeka.net

      В Україні наклали постійну заборону на застосування і реалізацію лікарського засобу "Вазар А" для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності.

      Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 5 грудня.

      Читайте також: В Україні заборонили відомий дезінфікуючий засіб

      Держлікслужба постановила вилучити всі серії цього препарату виробником якого є "ПЛІВА Хрватска д.о.о.", Хорватія. 

      Вазар А заборонили в Україні
      Вазар А заборонили в Україні

      Зазначається, що препарат "Вазар А" містить діючу речовину валсартан, в якій є домішка N-nitrosodiethylamine (NDEA) у концентрації, що перевищує граничну величину. Ця домішка може бути бути канцерогенною (викликає рак) для людини.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Ліки Онкозахворювання Серцево-судинні захворювання
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як Порошенко загубив справу "Укртелекому" і зробив свято соратникам Януковича
      сьогодні , 14:00 Як Порошенко загубив справу "Укртелекому" і зробив свято соратникам Януковича
      Сергій Лещенко 111
      День Збройних сил України: тепер є з чим вітати!
      сьогодні , 12:09 День Збройних сил України: тепер є з чим вітати!
      Борис Немировський 563
      Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      5 грудня , 09:01 Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      1363
      Воєнний стан в Україні і Янукович "завьот": логіка блок-постів і шизофренія населення
      сьогодні , 12:01 Воєнний стан в Україні і Янукович "завьот": логіка блок-постів і шизофренія населення
      Ольга Бродська 1715
      Атака в Керченській протоці – репетиція маленької війни, яка буде вже незабаром
      сьогодні , 08:40 Атака в Керченській протоці – репетиція маленької війни, яка буде вже незабаром
      Олексій Чибісов 4015
      Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
       20 вересня , 19:30
      Топ-7 лікарів України, які вразили світ
       6 серпня , 14:22
      Науковці створили потужне знеболювальне, яке може врятувати тисячі життів
       31 серпня , 19:35
      Нейромережа передбачила ріст і розвиток людини по ДНК
       10 жовтня , 11:58
      Сурогатне материнство: бізнес чи необхідність?
       13 листопада , 12:02
      Медики назвали тривожний сигнал, який свідчить про проблеми з алкоголем
       сьогодні , 19:56
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук