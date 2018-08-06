Ліки, на які скасували заборону в Україні: перелік

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками з початку 2018 року скасувала заборону на низку препаратів.

Про це повідомили у прес-службі Держлікслужби.

Зокрема, тимчасову заборону скасували на низку препаратів, розчинів для ін'єкцій та вакцину.

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Серцево-судинні захворювання:

"Ізо-Мік", препарат для сердечників всіх серій (українська фармацевтична компанія "Мікрохім") – заборону скасували 4 червня 2018 року.

Вакцини:

"Імовакс поліо", вакцина для профілактики поліомієліту серії P3A501V (Санофі Пастер, Франція), РП UA/14266/01/01 – заборону скасували 6 червня 2018 року.

Вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку серії 282P6016A (Серум Інститут Індії ПВТ. ЛТД., Індія), РП UA/15334/01/01 – заборону скасували 6 червня 2018 року.

Вакцина від БЦЖ, ліорфілізована/bcg vaccine freeze-dried серії 292 проти туберкульозу серії 297 (BB-NCIPD ltd., Болгарія), РП UA/15350/01/01 – заборону скасували 12 червня 2018 року.

Знеболювальне та спазмалітики:

"Ацетилсаліцилова кислота" (аспірин) ("Лубнифарм", Україна); "Долоксен", таблетки проти болю серії 150717 ("Індоко Ремедіс Лімітед", Індія) – заборону скасували 5 червня 2018 року.

"Кетанов" серії №11176077, таблетки по 10 мг № 100 (10х10) у блістерах (КК Терапія АТ, Румунія) – скасували заборону 25 червня 2018 року.

"Комбіспазм", таблетки по 10 таблеток в алюмінієвому блістері; по 1 блістеру у картонній пачці; по 10 картонних пачок у гуртовій пачці з картону (Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед, Індія) – скасували заборону 1 серпня 2018 року.

Травна система:

"Ентеросгель" серії №2531217, паста для перорального застосування, 70 г/100 г по 405 г у контейнері; по 1 контейнеру в коробці з картону (ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ") – скасували заборону 30 травня 2018 року.

Розчин для ін’єкцій:

"Тіопентал" серії 167106 (ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій по 1,0 г у флаконах), препарат для загальної анестезії (ВАТ "Київмедпрепарат") – тимчасову заборону скасували 7 травня 2018 року.

"Новокаїн-Дарниця" серії VU 181217, препарат для анестезії ("Фармацевтична фірма" Дарниця", Україна), РП UA/3972/01/01 – заборону скасували 6 червня 2018 року.

"Гроутропін" серії GD70614, розчин для ін’єкцій 8 МО/мл по 2 мл (Донг-А СТ Ко., Лтд, Корея) – заборону скасували 10 травня 2018 року.

"Армадін" серії №71308015, розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 (5х2) у касетах у пачці, № 10 (10х1) у блістерах у пачці (ПАТ "Лекхім-Харків)– скасували заборону 24 липня 2018 року.

До слова, 6 серпня стало відомо, що Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово встановила заборону на реалізацію та застосування розчин для вливання (інфузії) лікарського засобу Артифрин-Здоров'я Форте".



Під постійну заборону також попав розчин для зовнішнього застосування "Етанол 70". Раніше він був під тимчасовою забороною, яку наклали через фальсифікацію виробника ПП "Кілафф".

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