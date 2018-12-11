Вакцину від вітрянки Варілрікс заборонили в Україні

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила постійну заборону на вакцину від вітряної віспи "Варілрікс".

Таке рішення прийняли у вівторок, 11 грудня.

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Зазначається, що вакцину виявили в обігу на території України серії 32050718, виробник готової лікарської форми "ГлаксоСмітКляйн Байолоджікалз с.а.", Бельгія, пакувальник і контроль якості ТОВ "СмітКляйн Бичем-Біомед", Росія " з маркуванням на російській мові, ввезеного на територію України з порушенням вимог законодавства.

Регулятор забороняє реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу.



Розпорядження про заборону вакцини від вітряної віспи

"Суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів невідкладно після одержання розпорядження: перевірити наявність вказаної серії лікарського засобу і вжити заходи щодо її вилучення з обігу для подальшої утилізації та/або знищення; при наявності вказаної серії лікарського засобу повідомити територіальний орган Держлікслужби за місцем розташування про причини наявності та вжиті заходи щодо виконання розпорядження", – йдеться у повідомленні.

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