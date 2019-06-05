Заборона на будівництво сонячних станцій на землі: що чекає на власників

В Україні набрав чинності новий закон, який обмежує будівництво домашніх сонячних станцій. Тепер їх можна встановлювати лише на дахах капітальних будівель. Однак більшість українців уже встановили свої панелі саме на землі. Чому депутати прийняли такий закон та що чекає на тих, хто вклав гроші у сонячну станцію – читайте у матеріалі 24 каналу.

Чому внесли заборону

Зміни на будівництво сонячних станцій внесли через недобросовісних інвесторів.

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Вони видають сонячні електростанції промислових масштабів за домашні й користуються перевагами "зеленого" тарифу.

"Є люди, які просто скуповували такі ділянки, де немає житлових будинків. Формально за документам вони є, але фактично там ніхто не проживає і там будували ряд станцій, які загалом набирали до одного мега вата і передавали їх по підвищеному тарифу їх в мережу", – пояснив директор з розвитку Української асоціації відновлюваної енергетики Олена Колтик.



Українцям заборонили встановлювати панелі на землі

Для промислового підприємства зараз тариф є 15 євро центів, а для таких об'єктів – 18 євро центів,

– заявив Колтик.

Що передбачає закон

Зареєструвати право власності можна лише на ті будівлі або споруди, які не можна відокремити від земельної ділянки та перемістити без суттєвого знецінення. Простими словами – споруда має мати фундамент, бути "капітальною", а не тимчасовою.



Домашні сонячні електростанції на даху будинку

На практиці мало хто з українців зможе встановити собі станцію понад 10 кіловатів. При дозволеній максимальній потужності 50. Оскільки дахові конструкції приватних будинків здебільшого просто не вмістять потужніші конструкції.

Чого очікувати власникам домашніх сонячних станцій

Через суспільне обурення, депутати намагаються внести правку вже в чинний закон. Аби ті, хто вже вклав гроші, мали право отримувати прибуток за зеленим тарифом.

"Ряд народних депутатів намагаються швидше внести зміни вже в чинний закон для того, щоб дати можливість все ж таки платити тим людям, які раніше побудували. Станом на 1 квітня 2019 року – це 8 850 домогосподарств, і приблизно половина розташована на земельних ділянках", – додав директор Департаменту відновлюваних джерел енергії Держенергоефективності Юрій Шафаренко.

За цю правку депутати мали б проголосувати ще 28 травня. Проте її не включили до порядку денного. Тож, наступна спроба буде вже у вівторок, 5 червня.