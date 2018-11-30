Заборона росіянам в’їзду в Україну: обмеження не поширюються на українців, які їдуть з РФ
У зв'язку з воєнним станом Україна закрила в'їзд на свою територію для чоловіків-громадян Росії віком 16-60 років. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, жодних обмежень не існує.
Про це на нараді з президентом України заявив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал.
Читайте також: Україна закрила в’їзд для чоловіків-громадян Росії
"У разі виникнення обстановки гуманітарного характеру пропуск громадян Російської Федерації, які їдуть, наприклад, на похорони, ми пропускаємо", – заявив Цигикал.
Він додав, що прикордонників перевели на 1-й рівень повної бойової готовності:
- Збільшені наряди на кордоні з Росією та на адміністративній межі з Кримом;
- У районі Операції Об’єднаних сил посилені режимні заходи;
- Прикордонники спільно з Нацполіцією створюють додаткові контрольні пости при в’їзді в Україну для перевірки транспорту.
Чому Україна запровадила воєнний стан? 25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.
Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.
Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.
Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.