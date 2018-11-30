Заборона росіянам в’їзду в Україну: обмеження не поширюються на українців, які їдуть з РФ / Фото з вільних мереж

У зв'язку з воєнним станом Україна закрила в'їзд на свою територію для чоловіків-громадян Росії віком 16-60 років. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, жодних обмежень не існує.