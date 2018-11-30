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      Заборона росіянам в’їзду в Україну: обмеження не поширюються на українців, які їдуть з РФ

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      Заборона росіянам в’їзду в Україну: обмеження не поширюються на українців, які їдуть з РФ
      Заборона росіянам в’їзду в Україну: обмеження не поширюються на українців, які їдуть з РФ / Фото з вільних мереж

      У зв'язку з воєнним станом Україна закрила в'їзд на свою територію для чоловіків-громадян Росії віком 16-60 років. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, жодних обмежень не існує.

      Про це на нараді з президентом України заявив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал.

      Читайте також: Україна закрила в’їзд для чоловіків-громадян Росії

      "У разі виникнення обстановки гуманітарного характеру пропуск громадян Російської Федерації, які їдуть, наприклад, на похорони, ми пропускаємо", – заявив Цигикал.

      Він додав, що прикордонників перевели на 1-й рівень повної бойової готовності:

      1. Збільшені наряди на кордоні з Росією та на адміністративній межі з Кримом;
      2. У районі Операції Об’єднаних сил посилені режимні заходи;
      3. Прикордонники спільно з Нацполіцією створюють додаткові контрольні пости при в’їзді в Україну для перевірки транспорту.

      Чому Україна запровадила воєнний стан? 25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.

       

       

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Воєнний стан в Україні Держприкордонслужба Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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