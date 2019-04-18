15:16
18 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Балерина Волочкова захистила Путіна. Дивний російський робот
      Вєсті Кремля
      22:59, 17 квітня
      Вєсті.UA: Порошенко та Зеленський розлютили Ляшка. Президент ступив на пекельну землю
      Вєсті.UA
      21:26, 17 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Заборона Росією експорту нафти: як вплине на Україну та чого очікувати

      50 Читать новость на русском

      Уряд Російської Федерації вже опублікував документ, який встановив заборону на експорт нафти та нафтопродуктів. Проте в України все ще залишаються питання стосовно цих санкцій.

      В документі немає заборони постачання, а є введення режиму узгодження поставки нафтопродуктів в Україну через Міністерство економіки Росії. Про це в прямому ефірі повідомив експерт з питань діяльності нафтогазового ринку Сергій Куюн.

      Читайте також: Росія заборонила експорт нафти в Україну

      Експерт стверджує, що зараз також немає вільного постачання і все йде через узгодження з Росією. Тому принципово для України нічого не змінюється.

      Не може бути такого, щоб просто заборонили постачання. Вводиться певний режим нових узгоджень, проте якими вони будуть наразі складно сказати,
      – пояснює Сергій Куюн.

      "З Росії ми постачаємо дизпальне та скраплений газ. Їх частка на ринку досить вагома – близько 40%. Проте ми можемо використовувати вихід до моря. Окрім того, є постачання з Білорусі, Литви, Польщі, тому без пального не залишимося", – додає Куюн.

      Експерт розповідає, що протягом першого місяця на ринку може відбуватися турбулентність. Це пов’язано з тим, що потрібно зорієнтуватися на нові джерела постачання. Проте загалом великої проблеми для України немає.

      blog_ava
      Другий тур виборів президента: дата та прогнози
      сьогодні
      40531
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Нафта Санкції Росії проти України Санкції
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Гра у "вибори": навіщо у "республіках" обирають "молодіжні парламенти"
      сьогодні , 15:00 Гра у "вибори": навіщо у "республіках" обирають "молодіжні парламенти"
      Олексій Чибісов 29
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні , 14:26 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 31346
      Тенденції 2019 року в облаштуванні саду
      17 квітня , 09:00 Тенденції 2019 року в облаштуванні саду
      1250
      Було бажання зробити команду-переможницю, – екс-тренер Усика та Ломаченка Дмитро Сосновський
      сьогодні , 14:01 Було бажання зробити команду-переможницю, – екс-тренер Усика та Ломаченка Дмитро Сосновський
      Станіслав Безушко 107
      Судова та антикорупційна реформи: що має зробити президент України після обрання
      сьогодні , 13:30 Судова та антикорупційна реформи: що має зробити президент України після обрання
      Віталій Шабунін 222
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук