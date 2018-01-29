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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Заборона "Сватів" в Україні: стало відомо про важливе рішення суду

22:35, 29 січня 2086 Читать новость на русском
Фрагмент серіалу
Фрагмент серіалу "Свати" / Соцмережі

Рейтинговий серіал "Свати", виробництвом якого займалася студія "Квартал 95", й надалі не можна транслювати публічно в Україні. Зокрема, Окружний адміністративний суд Києва залишив чинною його заборону.

Про це йдеться у відповідній ухвалі правового органу.

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У рішенні, зокрема, пояснюється, що компанія "Кіноквартал" звернулася з позовною заявою до Служби безпеки України, Міністерства культури України та Державного агентства України з питань кіно з вимогою скасувати заборону Добронравову в’їжджати в Україну протягом 3 років і скасувати наказ про заборону трансляції серіалу "Свати" в Україні.

Так, позивач наголошує, що прийняте Державним агентством України з питань кіно оскаржуване рішення є протиправним, необґрунтованим, прийнятим з перевищенням повноважень, без додержання принципу рівності перед законом та порушенням вимог пропорційності.

Також позивач заявив, що дії Державного агентства з питань кіно завдають значної майнової шкоди його правам та інтересам, оскільки позивач не має можливості отримувати належні йому кошти від передачі права розповсюджувати й демонструвати фільм.

Суд зазначає, що вирішення клопотання про забезпечення адміністративного позову у спосіб, про який просить позивач, є фактично вирішення спору по суті, що є неприпустимим та не відповідає меті застосування правововго інституту забезпечення позову. Разом з тим, Окружним адміністративним судом міста Києва встановлено відсутність об'єктивних доказів. З огляду на відсутність очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення, Окружний адміністративний суд міста Києва вважає за необхідне відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Кіноквартал" у вжитті заходів забезпечення адміністративного позову,
– підкреслюється у документі.

Крім того суддя, постановила не скасовувати заборону в’їзду в Україну російському актору та зірці серіалу Федору Добронравову.

Нагадаємо, 9 листопада в Україні офіційно заборонили показ серіалу "Свати". У Мінкульті розповіли, що українські глядачі ще можуть побачити цей серіал, якщо автори замінять актора Федора Добронравова, якому СБУ заборонила в’їзд в Україну як особі, яка створює загрозу національній безпеці.

Теги: Новини України Новини політики Судді Новини культури Мистецтво Скандал зі "Сватами" Квартал 95 Кіно
Джерело: 24 Канал
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