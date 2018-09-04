Заборона українським артистам виступати у Росії має ризики: Нищук зробив важливу заяву

Законодавство наразі не може заборонити українським виконавцям в’їзд у Росію. Проте, якщо таке рішення буде прийнято, то найімовірніше, етнічні українці, що живуть на території РФ, втратять можливість зберігати свою національну аутентичність.

Про це розповів міністр культури України Євген Нищук, передає "Укрінформ".

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Чиновник підкреслив, що багато разів застерігав виконавців, які є громадянами України від гастролей Росією.

"Я неодноразово застерігав та робив заклик. Казав: "Шановні, на час агресії Російської Федерації, від зброї якої гинуть тисячі наших воїнів, є непристойно митцю прикриватися ситуацією, що, мовляв, культура поза політикою і ми співаємо, бо співаємо". На законодавчому рівні це заборонити ми поки не можемо, але я знаю що опрацьовується декілька ініціатив, де є спроба випрацювати певні механізми, щоб в якийсь спосіб у нинішній час врегулювали поїздки наших артистів з концертною діяльністю в РФ. Це також може бути певний законопроект", – наголосив Нищук.

Міністр розповів, що перед запровадженням такої ініціативи потрібно детально попрацювати та усунути всі можливі ризики, до яких призведе її дія.

Є нюанс. Існує велика етнічна громада українців, які проживають в Росії. І ці люди потребують української культури і гастролі наших митців для них є єдиною можливістю зберігати українську аутентичність. Саме тому ми маємо робити зважені рішення, щоб уникнути небезпечних речей. Тут все треба ретельно продумати, провести всі можливі консультації,

– додав Нищук.

За його словами, для обговорення та введення відповідного закону у практичну площину необхідно не менше півроку.

Нагадаємо, раніше вітчизняний продюсер і аранжувальник Володимир Бебешко розповів, що всі українські артисти перестануть гастролювати у Росії за однієї умови: якщо всі можновладці перестануть мати зв'язок з Росією – торгувати з країною-агресором і заробляти на тому гроші.