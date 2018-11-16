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      Заборона виїзду за кордон, обмеження водійських прав: що чекає українців за несплату податків

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      Мінсоцполітики зібралося посилити відповідальність за несплату ЄСВ
      Мінсоцполітики зібралося посилити відповідальність за несплату ЄСВ / loyer.com.ua

      Міністерство соціальної політики планує встановити обмеження для українців, які мають заборгованість по Єдиному соціальному внеску.

      Про це заявив заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір, передає "112 Україна".

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      "Планується встановити певні обмеження щодо виїзду за кордон, водіння автомобіля по тим, хто має заборгованість Єдиного соціального внеску", – заявив він.

      Шамбір також наголосив на проблемі дефіциту пенсійного фонду, за його словами він буде збільшуватись і в наступному році через зростання пенсій. 

      Проте заступник міністра соціальної політики відмовився називати суму, на яку вона зросте. 

      Нагадаємо, що 29 серпня в Україні вступила у дію нова норма закону про накладення додаткових штрафів на тих, хто не платить аліменти. Згідно неї, якщо особа не виплачувала аліментів впродовж трьох років, то штраф становитиме 50% від суми боргу.

      Теги: Новини України Новини політики Міністерство соціальної політики Штрафи
      Джерело: 24 Канал
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