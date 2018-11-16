Заборона виїзду за кордон, обмеження водійських прав: що чекає українців за несплату податків
Міністерство соціальної політики планує встановити обмеження для українців, які мають заборгованість по Єдиному соціальному внеску.
Про це заявив заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір, передає "112 Україна".
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"Планується встановити певні обмеження щодо виїзду за кордон, водіння автомобіля по тим, хто має заборгованість Єдиного соціального внеску", – заявив він.
Шамбір також наголосив на проблемі дефіциту пенсійного фонду, за його словами він буде збільшуватись і в наступному році через зростання пенсій.
Проте заступник міністра соціальної політики відмовився називати суму, на яку вона зросте.
Нагадаємо, що 29 серпня в Україні вступила у дію нова норма закону про накладення додаткових штрафів на тих, хто не платить аліменти. Згідно неї, якщо особа не виплачувала аліментів впродовж трьох років, то штраф становитиме 50% від суми боргу.