Заборона в’їзду в Україну громадянам РФ: скількох росіян не впустили у країну за першу добу

За минуло добу, 30 листопада, на кордоні з Росією Україна відмовила у в’їзді 100 громадянам РФ. Це була перша доба дії обмежень в’їзду в Україну для чоловіків-громадян Росії віком 16-60 років.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє "Українська правда".

Читайте також: В'їзд в Україну для росіян: всі деталі

Причини різні – непідтверджена мета поїздки, частина з них перевищила термін попереднього перебування в Україні, а деякі не мали належних документів для перетину кордону, зокрема, намагалися проїхати за внутрішніми паспортами РФ, хоча за українським законодавством, мали їхати за закордонним,

– розповів Демченко.

При цьому протягом 30 листопада Росія не впустила на свою територію 40 громадян України.

"Попри заяви Росії, що вона не вводитиме дзеркальних дій щодо України, тільки за вчора до Росії не було пропущено 40 українських громадян", – зазначив речник українських прикордонників.

Нагадаємо, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. заборона триватиме на час дії воєнного стану. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.