Заборонена зброя: у мережі показали арсенал, з яким на Добасі воюють окупанти
У мережі опублікували фото забороненої міжнародними договорами зброї, з якою на Донбасі воюють російські окупанти.
Знімки на своїй сторінці у Facebook опублікував український активіст Серж Марко.
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За його інформацією, українські оборонці виявили на передовій протипіхотні міни ПМН-2, яких немає в Україні. Також ці міни заборонені Женевським протоколом.
Чоловік розповідає, що солдати ЗСУ викопують ці міни і встановлюють їх біля позицій бойовиків.
Джерело: 24 канал
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