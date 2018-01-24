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Заборонений плід: кому в країні не можна торгувати землею

Гра слів 23:53, 24 січня 275 Читать новость на русском

Оскільки мало хто взагалі знає про що мораторій на землю, то розберімося нарешті кому і яку землю у нас в країні заборонено продавати. І як вона попри це продається.

Одразу зафіксуємо, якщо мораторій – це захист, то він, неначе пароль низького рівня надійності. Мораторій стосується не всієї сільськогосподарської землі. Приватні ділянки під індивідуальне садівництво, сінокосіння, навіть частина земель для особистого селянського господарства – під мораторій не потрапляють. Їх не заборонено продавати і змінювати їх цільове призначення теж не заборонено. А державні угіддя виводяться з мораторію через їх безкоштовну роздачу громадянам зі зміною призначення. Тому попри мораторій сільгоспземля не тільки продається, але і перестає бути сільськогосподарською.

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Тим часом МВФ прагне перегляду чинних правил. І от щоразу, коли настає час вирішити що із ними робити, починається істерика. Кілька парламентських сил переконують, якщо почати щось змінювати – станеться катастрофа, катаклізми, апокаліпсис і кінець світу. Вони просто пролонгують дірявий мораторій.

В Україні 42,7 мільйона гектарів сільгоспземель або 70% території країни. З них 41 мільйон гектарів знаходиться під мораторієм. Причому більшість землі під мораторієм – у приватній власності,
– інформація VoxUkraine.

Отже, чого стосується мораторій. Перш за все, державної та комунальної сільгопземлі. Її лишилося відносно небагато, приблизно 12 мільйонів гектарів. І ще мораторій накладений на приватні паї. Їх удвічі більше, ніж державних чорноземів – 29 мільйонів гектарів, і ними володіють приблизно 7 мільйонів приватних власників. Тобто цим громадянам заборонено продавати свої паї і змінювати їх цільове призначення.

У передвиборчій програмі "Блок Петра Порошенка" і сам президент нічого не обіцяли про долю земельного мораторію. Тож хоча і голова держави "за" зміну правил гри, минулого року він вирішив на змінах не наполягати.

Що відбувається з державною землею, яка начебто перебуває під мораторієм – дивіться у програмі.

Теги: Новини України Гра слів ринок землі Законодавство гроші
Джерело: 24 Канал
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