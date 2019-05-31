12:52
31 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни не довіряють Путіну. Літаюче таксі по-російськи
      Вєсті Кремля
      22:09, 30 травня
      Вєсті.UA: Навіщо Зеленському Саакашвілі. План по поверненню Януковича
      Вєсті.UA
      20:57, 30 травня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Заборони – бридка штука: у "Кварталі" здивували заявою про мовні квоти та співпрацю з Росією

      2482 Читать новость на русском
      Борис Шефір
      Борис Шефір / Детектор медіа

      У "Квартал 95" розраховують, що за два роки обмеження стосовно російськомовного контенту в Україні будуть зняті. Відтак українські компанії могли б реалізовувати свою продукцію як у нашій країні, так і в країнах СНГ. Про це заявив співвласник студії і бізнес-партнер президента Зеленського Борис Шефір.

      Він переконує, що найбільший удар "політика українізації" (очевидно, Шефір говорить про мовні – 24 канал) завдала телерадіовиробництву. Мовляв, в інших пострадянських країнах є більше можливостей для успішного прокату фільмів, ніж в Україні, розповів Шефір в інтерв'ю "Детектору медіа". 

      Читайте також: Пародію вже придумали: "Квартал 95" готує номер про президента Зеленського

      "У Росії є тисячі кінотеатрів. Окрім Росії, є Казахстан, Білорусь, всі пострадянські країни. Якби нам всередині України дозволили виробляти російською, ми б могли торгувати з Росією цією продукцією. Заборони – це штучна і бридка штука. Цю війну, яку разв'язали політики, сподіваюся, сьогоднішні політики закінчать. Моє ставлення до війни таке, що я розумію – її затіяли, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку. Всі підзаробили, тільки нас розорили з вами", – сказав він.

      На думку Шефіра, квоти на телебаченні – це погано і суперечать Конституції України. Він запевняє, що статтю 10 про державну мову завжди цитують не повністю: у другій частині йдеться про те, що регіональні мови, російську зокрема, держава підтримує і розвиває.

      Квоти – це не розвиток, це придушення мови. Звичайно, українську мову треба підтримувати і розвивати. Але не шляхом квотування, а, наприклад, якимись преференції, наприклад, в оподаткуванні. Українська мова повинна стати модною. А виробництво українською – комерційно привабливим,
      – зазначив Шефір. 

      За його словами, українське державне телебачення привабливим аж ніяк не виглядає. Одна з причин – у нього не вкладають достатньо грошей для розвитку.

      "Це ж найганебніший канал (UA:Перший – 24 канал). Потрібен державний український канал. Не тільки громадський. На нього слід виділити хороші гроші. Щоб він працював як ОРТ (пропагандистський "Перший канал" у Росії– 24 канал). Це найбагатший канал в Росії. Дайте їм грошей, і нехай там буде тільки українська мова. І нехай заманюють найталановитіших і роблять суперконтент. Державний канал повинен бути – це ж голос країни", – пояснив бізнесмен.

      Читайте також: Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською

      Висловився він і про книги. На його думку, україномовні книги треба звільнити від податку, а на російськомовні податок, навпаки, підвищити. Але не забороняти. 

      Разом з тим, співвласник студії "Квартал 95" вважає, що Зеленському нині не варто піднімати мовне питання – воно ділить суспільство. Перше питання, яке потребує негайного вирішення, – зупинити війну. І вже після цього вирішувати інші питання. 

      Зазначимо, 13 жовтня 2017 року набув чинності закон про мовні квоти на телебаченні, згідно з яким в загальному тижневому обсязі телемовлення загальнонаціональних каналів, передачі, фільми та новини українською мовою повинні становити не менше 75% загальної тривалості даних програм в кожному з проміжків часу між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00.

      blog_ava
      Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: все, що відомо про аварію
      сьогодні
      5655
      Теги: Новини України Новини політики Мовні квоти Квартал 95 мовне питання Україна – Росія Медіа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Легітимізація документів ОРДЛО в Україні: визнавати чи ні?
      сьогодні , 12:00 Легітимізація документів ОРДЛО в Україні: визнавати чи ні?
      Дмитро Снєгирьов 207
      Пісня "Скрябіна" зазвучала італійською: ексклюзивне інтерв'ю зі співаком Олівером Альфонсо
      сьогодні , 11:31 Пісня "Скрябіна" зазвучала італійською: ексклюзивне інтерв'ю зі співаком Олівером Альфонсо
      Ірина Буртик 811
      Музичні новинки травня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      сьогодні , 10:00 Музичні новинки травня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      Олена Булан 843
      "Дружба" з Росією: чому в Кремлі активізувалися щодо українського питання
      сьогодні , 08:40 "Дружба" з Росією: чому в Кремлі активізувалися щодо українського питання
      Олексій Чибісов 2136
      Прем'єр-міністри України: хто, коли та скільки часу керував урядом
      сьогодні , 05:15 Прем'єр-міністри України: хто, коли та скільки часу керував урядом
      1174
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук