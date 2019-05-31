Заборони – бридка штука: у "Кварталі" здивували заявою про мовні квоти та співпрацю з Росією

У "Квартал 95" розраховують, що за два роки обмеження стосовно російськомовного контенту в Україні будуть зняті. Відтак українські компанії могли б реалізовувати свою продукцію як у нашій країні, так і в країнах СНГ. Про це заявив співвласник студії і бізнес-партнер президента Зеленського Борис Шефір.

Він переконує, що найбільший удар "політика українізації" (очевидно, Шефір говорить про мовні – 24 канал) завдала телерадіовиробництву. Мовляв, в інших пострадянських країнах є більше можливостей для успішного прокату фільмів, ніж в Україні, розповів Шефір в інтерв'ю "Детектору медіа".

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"У Росії є тисячі кінотеатрів. Окрім Росії, є Казахстан, Білорусь, всі пострадянські країни. Якби нам всередині України дозволили виробляти російською, ми б могли торгувати з Росією цією продукцією. Заборони – це штучна і бридка штука. Цю війну, яку разв'язали політики, сподіваюся, сьогоднішні політики закінчать. Моє ставлення до війни таке, що я розумію – її затіяли, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку. Всі підзаробили, тільки нас розорили з вами", – сказав він.

На думку Шефіра, квоти на телебаченні – це погано і суперечать Конституції України. Він запевняє, що статтю 10 про державну мову завжди цитують не повністю: у другій частині йдеться про те, що регіональні мови, російську зокрема, держава підтримує і розвиває.

Квоти – це не розвиток, це придушення мови. Звичайно, українську мову треба підтримувати і розвивати. Але не шляхом квотування, а, наприклад, якимись преференції, наприклад, в оподаткуванні. Українська мова повинна стати модною. А виробництво українською – комерційно привабливим,

– зазначив Шефір.

За його словами, українське державне телебачення привабливим аж ніяк не виглядає. Одна з причин – у нього не вкладають достатньо грошей для розвитку.

"Це ж найганебніший канал (UA:Перший – 24 канал). Потрібен державний український канал. Не тільки громадський. На нього слід виділити хороші гроші. Щоб він працював як ОРТ (пропагандистський "Перший канал" у Росії– 24 канал). Це найбагатший канал в Росії. Дайте їм грошей, і нехай там буде тільки українська мова. І нехай заманюють найталановитіших і роблять суперконтент. Державний канал повинен бути – це ж голос країни", – пояснив бізнесмен.

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Висловився він і про книги. На його думку, україномовні книги треба звільнити від податку, а на російськомовні податок, навпаки, підвищити. Але не забороняти.

Разом з тим, співвласник студії "Квартал 95" вважає, що Зеленському нині не варто піднімати мовне питання – воно ділить суспільство. Перше питання, яке потребує негайного вирішення, – зупинити війну. І вже після цього вирішувати інші питання.

Зазначимо, 13 жовтня 2017 року набув чинності закон про мовні квоти на телебаченні, згідно з яким в загальному тижневому обсязі телемовлення загальнонаціональних каналів, передачі, фільми та новини українською мовою повинні становити не менше 75% загальної тривалості даних програм в кожному з проміжків часу між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00.