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      Заборони не діють: через браконьєрів на Черкащині зникають цілі види риб

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      Десятки рибалок у зоні заказника, поставлені сітки-павуки та масовий вивіз риби – так розпочали нерестовий сезон на черкаській річці Рось. Природне нерестовище Дніпрової фауни щовесни перетворюється на місце заробітку для місцевих, а численні заборони браконьєрів не зупиняють.

      У нерестовий період патрулювати доводиться чи не цілодобово.

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      Інспектор рибоохоронного патруля Володимир Ганницький розповів, що сітки браконьєри ставлять переважно вночі – щоб ніхто не бачив. Адже багато свідомих громадян телефонують на гарячу лінію та повідомляють про такі незаконні дії.

      Роський іхтіологічний заказник
      Роський іхтіологічний заказник

      Цей заказник – одне із найбільших нерестовищ Дніпра на Черкащині. Сотні тисяч риб пливе сюди аби наметати ікру. 

      Сітки – не одне незаконне знаряддя, крім них умільці виготовляють спеціальні "павуки". Нижче по течії річки рибалять на вудку.

      Сітки-
      Так виглядають "павуки"

      Через горе-рибалок Дніпро втрачає цілі види риб. Вже є суттєве зменшення популяції сома та судака.

      Штраф за порушення правил рибальства – до трьох з половиною тисяч гривень. Додатково доведеться заплатити за кожну рибину. Але такі штрафи браконьєрів не лякають.

      У Верховній раді зареєстрований законопроект, який збільшує покарання за порушення в рази. Це дуже важливо, адже ефективних інструментів для боротьби з браконьєрами немає ні в рибоохоронного патруля, ні в поліції,
      – пояснив Віктор Іванько, начальник Черкаського рибоохоронного патруля.

      З першого квітня і до червня вилов риби в Україні заборонений. Можна лише ловити на один гачок, з однією вудкою та лише три кілограми – тільки у спеціально відведених місцях.

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      Теги: Новини України Світ тварин Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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