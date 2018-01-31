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Заборона "бандеризму": у Сенаті Польщі не захотіли змінювати закон

19:08, сьогодні 519 Читать новость на русском

Комісії Сенату Польщі без поправок підтримали оновлений закон про Інститут національної пам'яті, у якому передбачається покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

Законопроект підтримали комісія прав людини, верховенства права, а також комісія з питань культури. За ухвалення закону в нинішньому вигляді проголосували 11 сенаторів, 5 були проти, ніхто не утримався.

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У законі є положення, згідно з яким "кожен, хто публічно і всупереч фактам приписує польському народу чи державі відповідальність чи причетність до злочинів Третього рейху чи інших злочинів проти людяності, миру та воєнних злочинів", підлягатиме штрафу чи позбавленню волі на строк до трьох років. Саме до цього положення сенатори не захотіли вносити зміни.

Крім того, вони відхилили поправку, згідно з якою із закону мали б прибрати запис про "злочини українських націоналістів". Також вони не захотіли прибрати ув’язнення на три роки зі списку покарань, передбачених законом про Інститут національної пам’яті.

На внесенні поправок наполягали сенатори опозиційної "Громадянської платформи".

Нагадаємо, 26 січня з’явилась інформація, що Сейм Польщі підтримав закон про заборону пропагування у Польщі ідеології українських націоналістів.

Закон про кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів стосується лише тих, хто публічно заперечує ці події, і не стосується дослідників. Згідно з законопроектом, за використання виразу "польські табори смерті" буде загрожувати штраф або позбавлення волі на три роки.

Теги: Новини України Новини політики Історія Скандал Законопроект Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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