Заборону Луценко виступати на погоджувальних радах оскаржили

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій на засіданні погоджувальної ради дав слово представниці президента Ірині Луценко, не дивлячись на те, що суд вважає це незаконним.

Відповідаючи на зауваження депутата від фракції "Батьківщина" Сергія Власенка, який був позивачем у справі, Парубій повідомив, що на рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо незаконності надання слова представнику Президента у ВР Ірині Луценко подана апеляція, і воно не вступило в дію.

Ідеться про ухвалу суду, яка стосується засідань погоджувальної ради депутатських фракцій і груп, які проходили у період з 5 лютого 2018 до 8 квітня 2019 року. Суд визнав протиправними дії спікера Верховної Ради Андрія Парубія щодо надання на засіданнях погоджувальної ради слова для виступу представнику президента Ірині Луценко.

Як пояснили тоді у суді, мотивом для ухвалення рішення стало те, що відповідно до закону про регламент Верховної Ради "не передбачено надання на засіданнях погоджувальної ради слова для виступу представнику президента України". Луценко, зокрема, використовувала свої виступи для популяризації законодавчих ініціатив Петра Порошенка.

"На рішення суду подана апеляція. Воно не вступило в дію. І я хочу нагадати, що Конституційний Суд свого часу в роз'ясненні зазначив, що регламентувати роботу верховної Ради України не мають права жодні суди", – наголосив Парубій. Після цього він дав слово Представнику Президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

Раніше також повідомлялось, що дружина генпрокурора Ірина Луценко подала до суду на колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка. Вона вимагає від нього відшкодувати 2,5 мільйона гривень моральної компенсації за образу честі та гідності сім'ї Луценків.