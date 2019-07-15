Заборону на ввезення до України російських товарів продовжили на 2020 рік

Мовиться про значний перелік товарів російського виробництва, на які Україна встановила ембарго – заборону на постачання. Вперше заборона почала діяти наприкінці 2015 року, це була відповідь на схожі обмежувальні заходи з боку Російської Федерації.

Постанову уряду за номером 605 від 5 липня оприлюднили на сайті Кабінету Міністрів у понеділок, 15 липня.

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Документ вніс зміни до постанови Кабміну від 30 грудня 2015 року номер 1147, якою ембарго на російські товари вперше встановили та якою закріпили список таких товарів. Зміни стосувалися насамперед терміну дії ембарго – тепер це 31 грудня 2020 року.

Які товари заборонено ввозити до України з Росії?

З липня 2019 року до переліку заборонених до ввезення з Росії товарів потрапили:

Сировина для виготовлення цементу та усі готові види цементу. Мінеральні (азотні, калійні і фосфорні) добрива. Корми для тварин і продукцію ветеринарної медицини. Сірники. Фанерна продукція. Шпалери. Продукція легкої промисловості, Дроти металеві та з вуглецевої сталі, труби і трубки, сітки металеві, кріпильні вироби, сталевий посуд. Транспортні засоби (автомобілі, мотоцикли, трактори тощо – з 1 січня 2020 року). Уживані залізничні й трамвайні вагони (з 1 березня 2020 року).

З повним переліком заборонених товарів можна ознайомитися у тексті постанови "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації".

Товари із переліку можна ввезти до України з Росії, якщо за них вже заплатили наперед до введення постанови в дію. І якщо, звісно, ДФС отримає до моменту ввезення документальне підтвердження здійснення такої передоплати від банку за зверненням української компанії.

Що таке ембарго? Термін походить від латинського слова imbarricare – "перешкоджати", "заважати". У сучасному економічному та політичному словнику означає певні торговельно-економічні обмеження. Наприклад, це може бути заборона однієї держави на ввезення з іншої чи інших держав низки товарів.



Ембарго може бути і заборона на вивіз із країни – наприклад, золота, іноземної чи власної валюти, зброї тощо. Іноді ембарго називають встановлення заборони країною на захід у свої порти іноземних кораблів або на вихід кораблів із портів.

Цією ж постановою уряд дозволив ДФС перевіряти країну походження товарів у пунктах пропуску через кордон. І якщо виявиться, що товар є у списку заборонених та виготовлений у Росії – такий товар або повернуть на територію РФ, або знищать (відповідно до вимог Митного кодексу).

До слова, 24 червня 2019 року президент Росії Володимир Путін продовжив до кінця 2020 року ембарго на продовольчі товари та обмеження на транзит українських товарів.