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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Забороняють, коли бояться, – Поклонська відповіла Трампу на санкції

15:20, сьогодні 849 Читать новость на русском
Поклонська прокоментувала персональні санкції від США
Поклонська прокоментувала персональні санкції від США / radiosvoboda.org

"Депутат" нелегітимної Держдуми РФ Наталія Поклонська заявила, що президент США Дональд Трамп через введені санкції змушений задовольнятися ранковою кавою тільки з кандидатом у президенти Росії Ксенією Собчак.

На своїй сторінці у Facebook "екс-прокурор" окупованого Криму "няш-мяш" Наталія Поклонська заявила, що позитивно ставиться до введення проти неї персональних санкцій США.

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"Забороняють, коли бояться. Але ж ми абсолютно не страшні, а просто захищаємо свою Батьківщину. Така недалекоглядна і полохлива реакція наших закордонних партнерів у вигляді санкцій обмежує їх же. Ось, наприклад, хотів би пан Трамп запросити мене на ділову вечерю і не зможе – через свої ж санкцій. І буде задовольнятися лише ранковою кавою з кандидатом в президенти Ксенією Собчак", – пише Поклонська.

Окрім того, вона наважилась запросити главу Білого дому Дональда Трампа в окупований Росією український Крим, додавши, що про його безпеку подбає комплекс С-400 "Тріумф".

Нагадаємо, США вкотре розширили санкційний список проти Росії через її агресію проти України. Мінфін США оприлюднив одразу два списки російських компаній, у якому перерахована 21 організація, що опинились під санкціями.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Новини Криму Санкції Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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