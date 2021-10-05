Забрали з підозрою на COVID: в одеському парку раптово знепритомнів чоловік

5 жовтня 2021 , 11:02
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Джерело:

Департамент муніципальної безпеки Одеської міськради

У дендропарку Перемоги в Одесі знепритомнів чоловік. Виявилось, що він вже 5-й день ходить з високою температурою. Чоловіка забрала швидка з підозрою на COVID.

До Муніципальної варти звернулась громадянка, яка помітила непритомного чоловіка. Він втратив свідомість 5 жовтня на доріжці посеред парку.

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Забрали з підозрою на коронавірус

Чоловік знепритомнів біля озера на пішохідній доріжці. На місце негайно прибули рятувальники Муніципальної варти. Вони знайшли потерпілого та викликали йому швидку.

В одеському парку знепритомнів чоловік / Департамент муніципальної безпеки

Під час розмови з постраждалим працівники виявили, що він п'ятий день має високу температуру. Незважаючи на це, ходить парком і не звертається до лікаря.

Очевидно, чоловік знепритомнів через високу температуру. Швидка забрала його до лікарні з підозрою на коронавірус. 

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Автор: Марта Кушка