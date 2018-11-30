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      Забрали ящик горілки: опальний митрополит Павло пригадав незаконне вторгнення до його помешкання

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      Намісник Лаври Павло відреагував на обшуки щодо нього з боку СБУ
      Намісник Лаври Павло відреагував на обшуки щодо нього з боку СБУ / Прес-служба УПЦ МП

      Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) вважає, що обшуки щодо нього нього з боку СБУ не мають жодних підстав, оскільки він "Україні не зраджував". Також Павло пригадав, як його помешкання пограбували у 2014 році, однак тоді ніхто з правоохоронців не звернув на це увагу.

      Раніше 24 канал повідомляв, що СБУ провела обшуки за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Як зауважили у спецслужбі, слідчі дії відбувалися у межах справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

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      Згодом архієпископ Ніжинський і Прилуцький Української православної церкви Московського патріархату Климент зазначив, що обшуки проходили не у помешканні Павла, а у "підсобному приміщенні лаври".

      За словами самого Павла, він ніде не живе, "у жодному будинку", а живе тільки у Києво-Печерській лаврі.

      Сьогодні були в будинку, який дійсно числиться на мені, але я там жодного разу не був. І коли мені зробили важку операцію, хтось мені, знаєте, дав бактеріологічну зброю, 2014 року цей будинок було розграбовано, винесено було п’ять ікон, забрали ящик горілки, яка там була. І я звертався до поліції, до прокурора, хотілося мені ікони повернути. Ніхто на це уваги не звернув. Сьогодні відвідали, ви побачили, що там людської ноги не буває,
      підкреслив священнослужитель у коментарі журналістам.

      Водночас Павло розкритикував дії СБУ, що вони обшук здійснювали у підсобному приміщенні.

      "Мене дивує інша справа – роблять обшуки за такою статтею, але чому йти в господарство? Що, корови – терористки? Вівці? Що шукати там? Я не проти, хай шукають. Можливо, кому навесні треба буде гною, то будете знати, де взяти його для своєї грядки", – каже намісник Лаври.

      Також предстоятель прокоментував обвинувачення щодо нього за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії.

      "Державу я не зраджував і не зраджу, чого бажаю і вам. Мене як намісника Лаври компрометують якимись моментами життя, що нібито я є розпалювачем міжконфесійних відносин. Я б хотів запитати у СБУ, яка дія, згідно з указом президента, так вони самі принаймні говорять, що таке конфесії? Це не Філарет, Михайло Антонович Денисенко, це не владика Макарій, якого так називають, простий священик. Це коли б я щось сказав у бік іудеїв, мусульман, католиків – оце було б інше. Але я цих людей дуже поважаю, з ними дружу та спілкуюся, і вирішуємо багато питань, які є нагальними сьогодні", – підсумував він.

      Нагадаємо, на початку вересня митрополит Павло загримів до "чистилища" на сайті "Миротворець". Активісти включили туди священнослужителя після публікації відео, на якому той погрожує "божим прокляттям" тим, хто захоче повернути українській церкві Києво-Печерську Лавру після отримання Томосу.

      Що відомо про предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла? Спершу священнослужитель став скандальновідомим через свою любов до дорогих автомобілів і небажання дотримуватися правил дорожнього руху, через що митрополита прозвали в народі "Паша-Мерседес".

      Окрім того, у вересні предстоятель Києво-Печерської лаври оприлюднив скандальне відео з погрозами з нагоди отримання Україною Томосу про автокефалію. На записі, який згодом було видалено з мережі, митрополит Павло пообіцяв прокляття "до сьомого коліна" тим, хто спробує забрати національне надбання українців – лавру – в РПЦ і передати її новій Помісній церкві. Священнослужителя після цього прозвали антиукраїнським пропагандистом і противником незалежності українського православ'я від країни-агресора. 

      Теги: СБУ УПЦ МП Новини України Релігія Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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