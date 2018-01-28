Забруднене повітря спричиняє рак легень, – європейські вчені

Забруднене повітря може призвести до багатьох проблем зі здоров’ям, навіть спричинити рак легень.

До такого висновку дійшли європейські дослідники, пише видання "Живи активно".

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Так, Оле Раасчоу-Нільсен та його колеги з науково-дослідного центру спілки онкологів Данії завершили перспективний аналіз даних, отриманих в рамках дослідження ESCAPE. Загалом було проаналізовано дані 312 944 учасників дослідження.

Протягом періоду дослідження відбулося 2095 випадків діагностування раку легень. Найбільший ризик був серед учасників, які проживали за однією адресою довгий період часу.

Автори дослідження зробили висновок, що забруднення повітря твердими частками сприяє захворюваності на рак легень в Європі.

"Результати цього широкомасштабного європейського дослідження говорять про те, що довготривале проживання у місцевості з низькорівневим забрудненням повітря може збільшити ризик розвитку раку легень, і зокрема виникнення аденокарциноми", – сказано у результатах дослідження.