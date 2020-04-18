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      Забруднене повітря у Києві: чому ситуація погіршується вночі

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      Кличко закликав киян закривати вікна через забруднене повітря / ukrinform.ua

      У Києві під вечір 17 квітня знову виник смог, а повітря у столиці другу ніч поспіль стало найбільш забрудненим у світі. Мер Києва Віталій Кличко розповів, чому ситуація з брудним повітрям у столиці відчутно погіршується вночі.

      В ефірі одного з українських телеканалів Кличко закликав містян закривати вікна у власні домівки.

      Важливо У 6 разів вище норми: у Києві знову найбрудніше повітря у світі

      Наскільки швидко ми можемо це подолати? Прогнозують, що вже через день зміниться напрямок вітру. Я сподіваюсь, що наші пожежники зможуть подолати цей виклик, який зараз пов'язаний з пожежами біля Києва,
      – розповів столичний мер.

      Крім того, Кличко пояснив причини того, чому повітря у столиці стає настільки брудним саме вночі. Усе через термічний вітер, який розганяє смог протягом дня.

      "Вночі рух повітряних мас не такий інтенсивний, як вдень. Тож концентрація в повітрі речовин, які є результатом горіння, стає знов набагато більша", – заявив Віталій Кличко.

      Що відомо про забруднення повітря у Києві

      У ніч з 16 на 17 квітня у Києві людей закликали позачиняти вікна у домівки і не виходити на вулиці. Причина – забруднене повітря димом, який вітер впродовж дня наніс з околиць, де були пожежі.

      Спершу з'явилася інформація, що причиною забруднення передовсім є повітряні маси, які принесли дим з Чорнобильської зони, де майже впродовж двох тижнів тривали лісові пожежі.

      Втім згодом у ДСНС пояснили, що передовсім забруднене димом повітря було принесене східним вітром з Житомирської області. Там останнім часом лісові пожежі теж не є рідкістю.

      До слова, у вечори 17 і 18 квітня повітря в українській столиці було найбільш забрудненим у світі. Тут відіграв ще й той фактор, що через пандемію коронавірусу у більшості країн діють карантинні обмеження і не працюють великі підприємства.


      Міста з найбільш забрудненим повітрям станом на 00:30 ночі проти 18 квітня / дані сайту IQAir

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Віталій Кличко Пожежа Забруднення повітря Новини Києва
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