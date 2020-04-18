Забруднене повітря у Києві: чому ситуація погіршується вночі
У Києві під вечір 17 квітня знову виник смог, а повітря у столиці другу ніч поспіль стало найбільш забрудненим у світі. Мер Києва Віталій Кличко розповів, чому ситуація з брудним повітрям у столиці відчутно погіршується вночі.
В ефірі одного з українських телеканалів Кличко закликав містян закривати вікна у власні домівки.
Важливо У 6 разів вище норми: у Києві знову найбрудніше повітря у світі
Наскільки швидко ми можемо це подолати? Прогнозують, що вже через день зміниться напрямок вітру. Я сподіваюсь, що наші пожежники зможуть подолати цей виклик, який зараз пов'язаний з пожежами біля Києва,
– розповів столичний мер.
Крім того, Кличко пояснив причини того, чому повітря у столиці стає настільки брудним саме вночі. Усе через термічний вітер, який розганяє смог протягом дня.
"Вночі рух повітряних мас не такий інтенсивний, як вдень. Тож концентрація в повітрі речовин, які є результатом горіння, стає знов набагато більша", – заявив Віталій Кличко.
Що відомо про забруднення повітря у Києві
У ніч з 16 на 17 квітня у Києві людей закликали позачиняти вікна у домівки і не виходити на вулиці. Причина – забруднене повітря димом, який вітер впродовж дня наніс з околиць, де були пожежі.
Спершу з'явилася інформація, що причиною забруднення передовсім є повітряні маси, які принесли дим з Чорнобильської зони, де майже впродовж двох тижнів тривали лісові пожежі.
Втім згодом у ДСНС пояснили, що передовсім забруднене димом повітря було принесене східним вітром з Житомирської області. Там останнім часом лісові пожежі теж не є рідкістю.
До слова, у вечори 17 і 18 квітня повітря в українській столиці було найбільш забрудненим у світі. Тут відіграв ще й той фактор, що через пандемію коронавірусу у більшості країн діють карантинні обмеження і не працюють великі підприємства.
Міста з найбільш забрудненим повітрям станом на 00:30 ночі проти 18 квітня / дані сайту IQAir
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