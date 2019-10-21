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      Забруднення повітря в Києві: у КМДА розповіли, коли стане краще

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      Смог у Києві 2019 - карта забруднення у Києві - коли стане краще
      Жодного смогу у Києві немає, це туман, – КМДА / Обозреватель

      Влада Києва переконує, що у повітрі столиці немає жодного масштабного перевищення концентрації шкідливих речовин. Однак ситуація покращиться, коли зміниться погода.

      Це більше не задимлення, а так звана температурна інверсія. На цьому наголосив заступник начальника управління – начальник відділу природокористування та контролю управління екології та природних ресурсів Олександр Савченко під час брифінгу 21 жовтня.

      Важливо: Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?

      Так, вдень температура повітря підвищується, а вночі – охолоджується.

      "За умови, що 100-відсоткова волога на 9 ранку була, то це звичайний туман. Через те, що немає достатньої кількості протягів, щоб його здувало, то ми бачимо завислі речовини неозброєним оком", – пояснив він.

      Савченко прокоментував поширену інформацію, що у повітрі столиці рівень монооксид вуглецю перевищений у десятки разів. За його словами, навколо столиці є пожежі, тому її жителі частково це відчувають.

      За інформацією центральної фізичної обсерваторії, на 17 жовтня по точках спостереження у Києві перевищень CO не було, крім проспекту Перемоги – там було на 3,5%. Значних перевищень у Києві немає,
      – наголосив він.

      Чиновник додав, що це "стандартна ситуація для цієї пори року, коли туман більш густий". Так, шкідливі частки "більш приземлені", бо "місто живе". За його словами, порівняно із кінцем серпня повітря у Києві чистіше. Окрім того, появі неприємного запаху сприяє спалення сухого листя, що робити заборонено.

      Коли ситуація покращиться?

      За даними обсерваторії Срезневського, на поліпшення ситуації з забрудненням у Києві потрібен приблизно тиждень.

      Щоб температура знизилася і вирівнялася між тим, що вночі і вдень. І далі повітряні маси повинні переміститися за Київ і розсіятися,
      – сказав Савченко.

      Читайте також: Забруднення повітря в Україні: у чому небезпека та які причини смогу

      На що скаржаться кияни?

      Жителі Києва, які стежать за чистотою повітря в місті за допомогою спеціальних додатків і сайтів, протягом останнього тижня скаржаться на перевищений рівень забруднення повітря у столиці.

      За даними сайту Saveecobot.com, який публікує інформацію про вміст шкідливих речовин у повітрі міст, у Києві більшість районів забарвлені жовтим кольором, що означає помірний рівень, та оранжевим – шкідливий рівень для чутливих груп. Подекуди з’являється навіть червоний колір – шкідливий рівень.

      Смог у Києві
      Шкідливі речовини у Києві/ Джерело: saveecobot.com

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики
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