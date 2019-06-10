Через масштабне забруднення хімікатами річки Рось у Білій Церкві припинили центральне водопостачання з 23 години 9 червня.

Керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін у своєму Facebook повідомив, що при необхідності буде здійснюватися підвіз води.

Важливо! Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема

Зазначається, що відповідні служби відібрали проби води зі ставка та річки Рось. Результати аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть оприлюднені 10 червня.

Рішення про припинення роботи водозабору було прийнято комісією ТЕБ та НС Білоцерківського району Київської області. Водночас Білоцерківська міська рада оприлюднила мапу із розташуванням громадських колодязів.

Зверніть увагу! ДСНС рекомендує утриматись від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії річки Росі.

Що відомо про забруднення Росі хімікатами?У селі Збаржівка Вінницької області сталася серйозна ДТП внаслідок якої у річку Рось перекинулась машина з 1 тонною інсектициду "Нурал B". Течія річки рознесла хімікат у сторону Київщини.



Інсектицид, що потрапив у воду надзвичайно шкідливий для людей і тварин. У річці вже загинула риба та решта всіх живих організмів.