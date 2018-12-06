Забудова екопарку на Осокорках: Київрада підтримала рішення розірвати договір

Київська міська рада у першому читанні підтримала рішення розірвати договір про оренду земельної ділянки із забудовником, який мав намір звести житловий комплекс на столичних Осокорках.

За відповідне рішення за основу у першому читанні проголосувало 94 депутати Київради.

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Як пояснив радник мера Києва Дмитро Білоцерківець, це рішення було прийнято через те, що забудовник попри попередні домовленості продовжив будівельні роботи.

Тепер до другого читання забудовник має винести свій проект на затвердженя Містобудівної ради.

Під час сесії Київради 6 грудня представники забудовника взяли на себе публічні зобов'язання щодо зупинення будівельних робіт і підтвердили намір взяти участь у Містобудівній раді.

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Нагадаємо, під час останнього засідання земельна комісія Київради підтримала проект рішення щодо розриву договору оренди земельної ділянки із забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках.



Профільний департамент наполягає, що компанія – забудовник "Контактбудсервіс" винен міському бюджету 65 мільйонів гривень за оренду землі, а освоєння ділянки мали розпочати ще до 2008 року.