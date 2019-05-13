Забудова на Інститутській загрожує слідству у справі Майдану, – прокуратура

Музей Майдану 13 травня розпочав підготовчі роботи з будівництва Національного меморіалу Героїв Небесної сотні на вулиці Інститутській.

Про це у соцмережах повідомляють журналісти, активісти та родичі загиблих на Майдані взимку 2014 року.

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За їхніми словами це означає, що ніяких апеляцій судових чекати не будуть, продовження слідчих експериментів також не буде.

Разом з тим, як пояснив міністр культури України Євген Нищук, роботи розпочаті у нижній частині Алеї Героїв Небесної сотні, де Генеральна прокуратура закінчила слідчі експерименти.

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Втім, за словами журналістки Ольги Худецької, слідчий та прокурор розслідування дозволу на такі дії не давали. Дозвіл дала заступниця Луценка. Це, за її словами, означає, що місце злочину просто нищать.

Начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк в ефірі одного з каналів підтвердив, що слідчі експерименти досі тривають і повинні тривати ще не менше двох тижнів.

Стало відомо від музейників, що такий дозвіл надала заступник Генерального прокурора Стрижевська Анжела. Самого листа ми не бачили й наданий він без відома слідчого і прокурора, що є незаконним з ознаками втручання в діяльність слідчого і прокурора", – сказав Горбатюк.

У листопаді 2018 року спеціальні служби демонтували меморіальний пам'ятник Героям Небесної сотні, який зробили учасники Революції Гідності на місці кривавого розстрілу протестувальників на вулиці Інститутській. Це було необхідно для проведення слідчих експериментів Управлінням спеціальних розслідувань Генпрокуратури. Слідчі експерименти на Алеї Небесної сотні допомогли слідству отримати додаткові докази у справі Майдану.