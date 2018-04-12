Забудова Совських ставків: хто з депутатів хоче загарбати ласий шмат землі у Києві

Кілька днів поспіль місцеві мешканці викликають пожежників на Совські ставки. Тут багато сухої трави, торішнього листя і сміття, тож займається за лічені хвилини. Нині оазис природи у центрі столиці – під загрозою знищення. Тоді як екологи та небайдужі кияни намагаються врятувати існуючу екосистему, земельна комісія Київради підтримує петицію на забудову Совських ставків багатоповерхівками.

Навіть через кілька годин після того, як пожежу загасили, над Совськими ставками видно дим. Місцеві переконані: це не випадкове займання, а підпал "активістами" збудовників.

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Саме тоді як Совські ставки горіли, у Київраді на засіданні земельної комісії вирішували їхню долю. Депутати підтримали петицію за їхню забудову. Серед них – Ігор Баленко, який до Совських має пряме відношення. 10 років тому землю під нижнім каскадом ставків передали в оренду товариству "Господарник". Член земельної комісії Київради Ігор Баленко – бенефіціар компанії.

Понад 10 тисяч людей набрали за 20 днів, підтримали цю петицію. У цій петиції йдеться про 10 гектарів парку, очищення озер, про школу і про три садка. Забудови буде 2-2,5 гектара, все інше – це буде або у громадському користуванні, або паркова зона,

– запевняє депутат Київської міської ради від "Солідарності" Ігор Баленко.

На думку автора петиції про накладення мораторію на будівництво в цій зоні Антона Пузаня, 10 тисяч голосів на підтримку забудови назбирали нечесним шляхом.

"Це, по-перше, масова платна розкрутка у Facebook-спільноті/ Gлюс дуже гучна назва "Екокатастрофа! Врятуємо Совські ставки!" – зазначив голова ГО "Водний рух Київщини" Антон Пузань.

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Екологи кажуть, забудовники просто знищать тутешню екосистему.

"На ставках можна зустріти качок, також там є болотяна черепаха, різні види жаб, комах, червонокнижна бджола", – розповіла екологиня Міжнародної благодійної організації "Екологія – Право – Людина" Катерина Полянська.

Після забудови, кажуть, цього всього не буде. У планах – спорудити тут близько 20-ти багатоповерхівок.

Там за планом хочуть поселити близько 8 тисяч людей. Це фактично збудувати нове маленьке містечко! Вже зараз звідти складно дістатися до метро в час пік або до центру міста,

– заявив киянин Андрій Яніцький.

Місцеві мешканці налаштовані рішуче. За Черновецького не дали забудувати територію, відстоять її і цього разу, каже 70-річний Микола Александренко.

Віддам все, навіть життя за ці ставки! А комісія, я поясню, чому вони підтримали! Там питання корупції стоїть! Гроші великі! Будівельники пообіцяли може 5-6 квартир їм видати,

– сказав чоловік.

Місцеві дивуються: як узагалі тут можна зводити багатоповерхівки? Кажуть, у підвалах будинків стоїть вода. Підтверджують це і співробітники комунальних служб, які вирішують одну з найбільших місцевих проблем – прокладають каналізацію. До цього нечистоти з приватного сектору зливали у ставки.

Вірять у перемогу і місцеві активісти. Сподіваються, до їхньої думки дослухаються.