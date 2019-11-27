Забудовник повинен знести 4 поверхи скандального "будинку-монстра" в Києві

Компанія, яка будувала багатоповерхівку на вулиці Нижній Вал, 27-29 у Києві, тепер повинна знести чотири її верхні поверхи. Таке рішення прийняв суд щодо скандальної забудови, відомої як "будинок-монстр".

Компанія "Пателі лізинг", вирішив Господарський суд Києва, самовільно надбудувала на житлово-офісному комплексі 4 поверхи. І тепер вона ж і за свої гроші повинна ці поверхи знести.

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Причина такого рішення в тому, що забудовник не мав дозволів на зміну проєкту будинку, а також порушив містобудівні норми й стандарти.



"Будинок-монстр" на Валах / Фото з соцмереж

Що це за "будинок-монстр" і чим він відомий

Історія бере початок ще у 2005 році: тоді забудовнику виділили земельну ділянку на Подолі (історичний центр Києва), як вважали активісти, з ймовірними порушеннями.

У 2009 році влада Києва погодила фінальний документ: у будинку передбачили 1 підземний поверх і 8 наземних.

У 2010 забудовник отримав згоду КМДА на внесення змін у проєктну документацію щодо апартаментів на верхніх мансардах. Однак трактувала цю згоду ширше, ніж у КМДА передбачали.



Верхні чотири поверхи, вирішив суд, збудували незаконно / Фото з соцмереж

Позов проти забудовника щодо "будинку-монстра" (як його називають кияни) міська рада Києва подала ще у 2014 році.

Лише у 2017 році судова експертиза довела, що будівництво додаткових поверхів у будинку на Нижньому Валу 27-29 відбувалося з порушеннями.

Нарешті у листопаді 2019 суд ухвалив знести верхні поверхи, але – активісти передбачають, що забудовник подасть апеляцію. Тобто, історія "будинку-монстра" ще не добігла кінця.

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