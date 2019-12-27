Забула, що відправила на спектакль: жінка загубила власних дітей
У Подільському Одеської області мати повідомила поліції про зникнення дітей. Хлопчика та дівчинку знайшли в місцевому будинку культури, де вони дивились виставу.
Ввечері до поліції звернулась жінка і повідомила, що її десятирічна донька та п'ятирічний син зникли. За словами матері, вона всюди шукала, але безрезультатно. Зважаючи на пізній час, поліція негайно почала пошук.
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Дітей знайшли в місцевому будинку культури – вони дивилися виставу. Як виявилося, нетвереза мати ніде не шукала їх.
Правоохоронці склали на жінку адміністративний протокол за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Про подію повідомили у соціальну службу міста.