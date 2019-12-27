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      Забула, що відправила на спектакль: жінка загубила власних дітей

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      Одеситка загубила власних дітей / od.npu.gov.ua

      У Подільському Одеської області мати повідомила поліції про зникнення дітей. Хлопчика та дівчинку знайшли в місцевому будинку культури, де вони дивились виставу.

      Ввечері до поліції звернулась жінка і повідомила, що її десятирічна донька та п'ятирічний син зникли. За словами матері, вона всюди шукала, але безрезультатно. Зважаючи на пізній час, поліція негайно почала пошук.

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      Дітей знайшли в місцевому будинку культури – вони дивилися виставу. Як виявилося, нетвереза ​​мати ніде не шукала їх.

      Правоохоронці склали на жінку адміністративний протокол за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Про подію повідомили у соціальну службу міста.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Новини Одеси Діти і неповнолітні
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