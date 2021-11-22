"Забув" вказати в декларації дім за 600 тисяч доларів: у глави управління ДПСУ пройшли обшуки
Джерело:"Обозреватель"
У начальника Південного регіонального управління Держприкордонслужби Сергія Мула правоохоронці провели обшуки. Підставою стало те, що посадовець "забув" вказати в електронній декларації будинок за 600 тисяч доларів.
Про обшуки у Сергія Мула видання повідомляє з посиланням на власні джерела. Вони пройшли в Одесі та Київській області.
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У Мула провели обшуки
Провели слідчі дії представники Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань.
Основна претензія – це невказаний у декларації будинок під Києвом вартістю 600 тисяч доларів,
– повідомив співрозмовник.
У результаті обшуків, які провели як у будинку посадовця, так і на робочому місці, виявили й заощадження. Яку саме суму, наразі не уточнили.
За інформацією джерел, нещодавно Мула збиралися звільнити, однак йому вдалося "вирішити питання": "Говорили, що його переведуть начальником в інше регіональне управління, але потім пройшли обшуки".
Наразі глава Південного регіонального управління Держприкордонслужби начебто перебуває у відпустці, його не арештовували.
Декларація Сергія Мула: що відомо
- Останню декларацію чиновник подав у березні 2021 року.
- У ній вказано, що родина генерал-майора володіє квартирою в Борисполі, гаражем, 6 земельними ділянками у Бориспільському районі Київщини та автівкою Volkswagen Passat B8.
- Зазначене у документі й авторське право на науковий твір "Комплекс тестів, що дозволяють оцінити психологічну готовність кандидата до виконання майбутніх посадових обов'язків".
- Протягом 2020 року Мул отримав 535 822 гривні зарплати та 1 390 гривень матеріальної допомоги. На рахунку генерал-майора в банку 120 тисяч гривень.