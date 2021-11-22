"Забув" вказати в декларації дім за 600 тисяч доларів: у глави управління ДПСУ пройшли обшуки

У начальника Південного регіонального управління Держприкордонслужби Сергія Мула правоохоронці провели обшуки. Підставою стало те, що посадовець "забув" вказати в електронній декларації будинок за 600 тисяч доларів.

Про обшуки у Сергія Мула видання повідомляє з посиланням на власні джерела. Вони пройшли в Одесі та Київській області.

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У Мула провели обшуки

Провели слідчі дії представники Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань.

Основна претензія – це невказаний у декларації будинок під Києвом вартістю 600 тисяч доларів,

– повідомив співрозмовник.

У результаті обшуків, які провели як у будинку посадовця, так і на робочому місці, виявили й заощадження. Яку саме суму, наразі не уточнили.

За інформацією джерел, нещодавно Мула збиралися звільнити, однак йому вдалося "вирішити питання": "Говорили, що його переведуть начальником в інше регіональне управління, але потім пройшли обшуки".

Наразі глава Південного регіонального управління Держприкордонслужби начебто перебуває у відпустці, його не арештовували.

Декларація Сергія Мула: що відомо