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      Забув, що не у Києві: українець у Давосі отримав штраф за паркування – фото, відео

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      Українець у Давосі припаркувався на тротуарі і отримав штраф / Скріншот з відео

      Українець відзначився на економічному форумі у Давосі. Чоловік припаркував своє авто у забороненому місці і отримав за це штраф.

      Бізнесмен поставив свій джип Toyota прямо на тротуарі і безтурботно розповідав на камеру, хто приїхав із ним на форум. Інцидент вдалося зняти журналістам "Радіо Свободи".

      До речі: Арахамія поспілкувався з російськими пропагандистами у Давосі: відео

      Під час розмови журналісти звернули увагу, що на склі авто вже з'явився виписаний місцевою поліцією штраф – 120 швейцарських франків (близько 111 євро).

      Мати чесна! Зараз підемо платити. Ну нічого страшного, що ж робити. Приїхали, побачили, а тут ось як,
      – сказав бізнесмен.

      давос бізнесмен парковка курйоз
      Українець припаркувався у Давосі на забороненому місці/ Скріншот з відео "Радіо Свобода"

      давос швейцарія авто парковка курйози
      Українець запевнив, що вперше порушив правила/ Скріншот з відео "Радіо Свобода"

      давос швейцарія українець авто парковка курйози
      Бізнесмен заплатить штраф 111 євро/ Скріншот з відео "Радіо Свобода"

      Українець розповів, що приїхав у Давос на авто прямо з Києва.

      Бізнесмен у Давосі припаркувався на тротуарі і отримав штраф: відео

      Довідка. На Всесвітній економічний форум у Давосі поїхала українська делегація: президент Володимир Зеленський, прем’єр Гончарук та два десятки народних депутатів. Список – за посиланням.

      Що відомо про Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія).

      Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Давос 2020 Курйозні новини Транспорт Швейцарія Бізнес Штрафи
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