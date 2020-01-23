Забув, що не у Києві: українець у Давосі отримав штраф за паркування – фото, відео
Українець відзначився на економічному форумі у Давосі. Чоловік припаркував своє авто у забороненому місці і отримав за це штраф.
Бізнесмен поставив свій джип Toyota прямо на тротуарі і безтурботно розповідав на камеру, хто приїхав із ним на форум. Інцидент вдалося зняти журналістам "Радіо Свободи".
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Під час розмови журналісти звернули увагу, що на склі авто вже з'явився виписаний місцевою поліцією штраф – 120 швейцарських франків (близько 111 євро).
Мати чесна! Зараз підемо платити. Ну нічого страшного, що ж робити. Приїхали, побачили, а тут ось як,
– сказав бізнесмен.
Українець припаркувався у Давосі на забороненому місці/ Скріншот з відео "Радіо Свобода"
Українець запевнив, що вперше порушив правила/ Скріншот з відео "Радіо Свобода"
Бізнесмен заплатить штраф 111 євро/ Скріншот з відео "Радіо Свобода"
Українець розповів, що приїхав у Давос на авто прямо з Києва.
Бізнесмен у Давосі припаркувався на тротуарі і отримав штраф: відео
Довідка. На Всесвітній економічний форум у Давосі поїхала українська делегація: президент Володимир Зеленський, прем’єр Гончарук та два десятки народних депутатів. Список – за посиланням.
Що відомо про Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія).
Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.