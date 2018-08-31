Зачиняли та знущались: на Тернопільщині викрили псевдореабілітаційний центр

На Тернопільщині людей, що потребують психологічної допомоги, незаконно утримували в псевдореабілітаційному центрі. У пацієнтів відбирали мобільні телефони та зачиняли всередині.

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Так, подружжя з Київщини у липні 2017 року створило юридичну особу, діяльність якої пов’язана із наданням послуг з лікування від наркологічної та алкогольної залежності. Згодом до них приєдналось ще кілька осіб.

Учасники організованої групи, усі без медичної освіти, підшуковували наркозалежних, алкозалежних осіб та тих, що страждають від ігроманії. Їх заселяли у спеціально обладнану будівлю поблизу Тернополя, з якої неможливо вибратись самостійно.

Переконуючи родичів, що пацієнтам необхідне лікування без спілкування із зовнішнім світом, у пацієнтів забирали мобільні телефони та фактично зачиняли на кілька місяців, вводячи невстановлені слідством препарати, що пригнічують волю,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

Окрім того, імітуючи надання психологічної допомоги, люди без відповідної освіти знущались над пацієнтами, принижували їхню гідність та вживали нецензурні вислови.



Кімната псевдореабілітаційного центру, де знущались над хворими/ Джерело: tern.gp.gov.ua

У прокуратурі повідомляють, що реабілітація від псевдолікарів коштувала від 10 до 30 тисяч гривень на місяць. Родичі постраждалих, не помітивши жодного результату лікування, повідомили про діяльність реабілітаційного центру правоохоронців.

Наразі правоохоронці встановили 15-х осіб, яких зачинили у псевдоцентрі. Чотирьом організаторам центру повідомили про підозру у викраденні людей та незаконному позбавленню волі. Трьом із них обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без внесення застави. Одна особа перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.



