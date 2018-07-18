Зачіски на довге волосся: прості та швидкі ідеї на кожен день з відео

Довге волосся – це безумовно окраса для жінки, але догляд за ним та щоденні укладки можуть втомити кожну. Тож ми зібрали для вас універсальні та прості зачіски на довге волосся, які ви зможете зробити в домашніх умовах! Адже такі зачіски заберуть у вас максимум 10-15 хвилин.

Які найпопулярніші та найпростіші зачіски на довге волосся існують? Напевно, високий хвіст та просто розпущене волосся – це швидко і вирішує проблему того, що волосся постійно буде заважати. Адже, напевно, більшість вважає, що для красивої зачіски потрібно багато часу.

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Але автор beauty-блогу Маша Тимошенко у своїх відео впевнено продовжує розвінчувати цей міф! У своїх відео вона демонструє, що для того, аби зробити красиву зачіску на довге волосся потрібно лише 10-15 хвилин і ваше бажання!

Ми зібрали 6 варіантів зачісок, які, на нашу думку, є найпростішими у виконанні і їх зможе повторити абсолютно кожна!

Зачіски на довге волосся: варіант №1

Допис, поширений ᴍᴀsʜᴀ ᴛɪᴍᴏsʜᴇɴᴋᴏ (@tim_masha) 13 Кві 2017 р. о 8:34 PDT

Для такої зачіски вам потрібно лише 5 хвилин! Це чудова альтернатива звичайному розпущеному волоссю. Для цього вам потрібно зробити рівний проділ, відділіть по два невеликий пасма біля лоба та зав'яжіть хвостики. Найкраще використовувати силіконові прозорі (або в тон вашого волосся) резинки. Витягніть (не до кінця) кілька пасем із хвостиків, щоб надати їм об'єму.

Із хвостиків, за бажанням, ви можете заплести косички. А от решту волосся можете залишити прямими, або злегка їх підкрутити, щоб надати більшого обє'му.

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Зачіски на довге волосся: варіант №2

Допис, поширений ᴍᴀsʜᴀ ᴛɪᴍᴏsʜᴇɴᴋᴏ (@tim_masha) 28 Гру 2016 р. о 6:45 PST

Друга зачіски трохи складніша, але також не вимагає надзусиль. Добре розчешіть волосся та злегка начешіть волосся, щоб створити об'єм біля коренів волосся. Зробіть три хвостика на потилиці, це не дуже зручно, але вони й не повинні бути ідеально рівними. Витягніть (не до кінця) кілька пасем, щоб зберегти об'єм.

Кожен хвіст поділіть на дві частини та зробіть джгутики – спочатку накрутіть кожне пасмо, а потім з'єднайте їх та ще раз покрутіть. Витягніть з них по кілька пасем, щоб надати об'єму. За допомогою невидимок закріпіть джгутики на потилиці, намагайтесь сховати хвостики. Такий чином у вас вийде об'ємна та красива "гулька" і з такою зачіскою можна ходити як на роботу, так і будь-які світські заходи.

Зачіски на довге волосся: варіант №3

Допис, поширений ᴍᴀsʜᴀ ᴛɪᴍᴏsʜᴇɴᴋᴏ (@tim_masha) 9 Чер 2017 р. о 6:47 PDT

Допис, поширений ᴍᴀsʜᴀ ᴛɪᴍᴏsʜᴇɴᴋᴏ (@tim_masha) 15 Чер 2017 р. о 7:43 PDT

Допис, поширений ᴍᴀsʜᴀ ᴛɪᴍᴏsʜᴇɴᴋᴏ (@tim_masha) 1 Лип 2017 р. о 2:06 PDT

Добре розчешіть волосся та зробіть пробіл. Він може бути не дуже рівним, наприклад, пробіл зиґзаґом надасть вашому волоссю ще більшого об'єму. Візьміть силіконові резиночки, вони будуть найкраще тримати форму та об'єм. Візьміть одне пасмо зліва хвостика, а інше з правого боку – та зав'яжіть у хвостик. Це може звучати складно, але після перегляду відео – все стане на свої місця, обіцяємо!

Заплітайте такі маленькі хвостики до самого низу, так ви отримаєте красиву та об'ємну косу без плетіння!

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Зачіски на довге волосся – відео варіантів №1, 2 та 3

Зачіски на довге волосся: варіант №4

Допис, поширений ᴍᴀsʜᴀ ᴛɪᴍᴏsʜᴇɴᴋᴏ (@tim_masha) 19 Чер 2017 р. о 5:27 PDT

Ця зачіска схожа на попередню, але вона виглядає більш акуратно. Для зачіски розділіть волосся та добре його розчешіть. Відділіть верхню частину кожної частини та зробіть по маленькому хвостику біля лоба. Потім відділіть по два пасма збоку та зробіть хвостик так, щоб сховати волосся від першого хвостика. Для кращого розуміння пропонуємо переглянути відео внизу.

Такі хвостики заплітайте до низу голови з обох боків. Внизу ви можете заплести косичку "риб'ячий хвіст", або ж заплести звичайну косичку та витягнути з неї кілька пасем, щоб придати зачісці об'єму.

Зачіски на довге волосся: варіант №5

Допис, поширений ᴍᴀsʜᴀ ᴛɪᴍᴏsʜᴇɴᴋᴏ (@tim_masha) 20 Бер 2017 р. о 10:01 PDT

Зробіть рівний пробіл та добре розчешіть волосся. Об'єму можна додати за допомогою сухого шампуню, або ж просто начесавши волосся біля коренів. Зробіть два високих хвостика. З кожного хвостика заплетіть косичку "риб'ячий хвіст" всередину. Повитягуйте пасма, щоб косичку були дуже об'ємними. Закрутіть косички біля основи хвосту. Звісно, ви вже багато разів бачили схожі "бублики", але саме таким способом вони виходять найкрасивішими та дуже ніжними й стильними.

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Зачіски на довге волосся: варіант №5

Допис, поширений ᴍᴀsʜᴀ ᴛɪᴍᴏsʜᴇɴᴋᴏ (@tim_masha) 13 Кві 2017 р. о 1:02 PDT

Ця зачіска схожа на варіант №2, але виглядає ще більш акуратніше. Добре розчешіть волосся та зробіть два хвостика знизу. З кожного хвостика потрібно зробити косички. для цього беріть по маленькому пасму зліва та справа та робіть ще один маленький хвостик силіконовими резинками. Після кожного зав'язування підтягуйте пасма, щоб додати об'єму. Зробіть таки хвостики до самого низу волосся з обох боків. Закріпіть обидві косички на потилиці, переплітаючи їх між собою.

Зачіски на довге волосся – відео варіантів №4, 5 та 6