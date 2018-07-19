Зачіски на коротке волосся: прості та швидкі ідеї на кожен день з відео

Коротке волосся – це далеко не вирок! Навіть якщо ваша довжина дозволяє вам зав'язати хвостик, це ще не означає, що ви повинні ходити з однотонною зачіскою у вигляді розпущеного волосся. Ми зібрали найкращі та найпростіші зачіски на коротке волосся, які зможе повторити кожна вдома!

Зачіска на коротке волосся можуть доповнити стильний образ та додати ніжності та елегантності. До того ж, існує безліч варіантів зачісок, які можна робити щодня – на роботу, прогулянки, концерт тощо.

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Ми зібрали для вас зачіски для дуже короткого волосся та для трішки довшого волосся, якщо ви можете зв'язати хвостик. Все що вам для них потрібно – кілька невидимок, 10 хвилин і бажання виглядати бездоганно.

Зачіска на дуже коротке волосся – варіант №1

Допис, поширений Chloé Brown || ShortHair (@chloenbrown) 5 Кві 2018 р. о 5:32 PDT

Добре розчешіть волосся і злегка накрутіть. Ви можете використовувати спеціальну плойку або "утюжок" для вирівнювання. Розділіть волосся на три частини спереду та заплетіть три колоска (до середини голови). З'єднайте колоски в хвіст та повитягайте по кілька пасем, щоб додати об'єму. Хвостик добре начешіть та скрутіть в "гульку". За бажанням, можете залишити його просто розпущеним.

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Зачіска на дуже коротке волосся – відео для варіанту №1

Зачіска на дуже коротке волосся – варіант №2

Допис, поширений Chloé Brown || ShortHair (@chloenbrown) 5 Лют 2018 р. о 11:59 PST

Якщо у вас дуже коротке волосся, то ця зачіска просто створена для вас! Розчешіть волосся та поділіть по горизонталі на дві частини. Нижню частину скрутіть в джгутики та закріпіть невидимками. Начешіть верхню частину волосся для об'єму і прикріпіть пасмами до нижніх джгутиків, також використовуйте невидимками. Періодично витягуйте верхні пасма для ще більшого об'єму. Витягніть по кілька пасем волосся наперед та закріпіть результат лаком.

Зачіска на дуже коротке волосся – відео для варіанту №2

Допис, поширений Chloé Brown || ShortHair (@chloenbrown) 8 Лют 2018 р. о 9:25 PST

Зачіска на коротке волосся – варіант №3

Допис, поширений Milabu | Milana (@milabu.co) 20 Тра 2018 р. о 2:19 PDT

Далі ми розглянемо зачіски для дещо довшого волосся, коли ви можете вже зав'язати його в хвостик. Для такої зачіски розчешіть волосся та придайте йому об'єму сухим шампунем або ж просто начешіть волосся. Зробіть маленький хвостик біля лоба, як для колоска. Під ним одразу зробіть ще один маленький хвостик, забираючи волосся з боків. Розділіть верхній хвостик на три частини, дві з них підв'яжіть під нижній хвіст. Так зробіть до самого низу – таким чином у вас буде потрійний колосок без плетіння. Для кращого розуміння – рекомендуємо переглянути відео. По закінченню – витягніть пасма з вашого колоска, щоб надати йому об'єму.

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Зачіска на коротке волоссяя – відео для варіанту №3

Допис, поширений Milabu | Milana (@milabu.co) 25 Тра 2018 р. о 2:51 PDT

Зачіска на коротке волосся – варіант №4

Допис, поширений Milabu | Milana (@milabu.co) 9 Кві 2018 р. о 10:28 PDT

Така проста зачіска одразу додасть вам шаленого об'єму! Для цього – розділіть волосся на дві частини та заплетіть колоски, внизу – залишіть просто хвостики. Після цього максимально витягніть пасма з колосків, якщо ваше волосся занадто коротке – то деякі пасма можна закріпити невидимками.

Зачіска на коротке волосся – варіант №5

Допис, поширений Milabu | Milana (@milabu.co) 3 Лют 2018 р. о 9:01 PST

Розділіть волосся на три частини та зав'яжіть три хвостика внизу. З кожного хвостика заплетіть косичку та витягніть пасма для об'єму. Після цього кожну косичку загорніть у "гульку", щоб закрити основу кожного хвостика. Витягніть ще додатково пасма для об'єму. Також лишіть два пасма спереду, за бажанням можете їх легенько підкрутити.

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Зачіска на коротке волосся – варіант №6

Допис, поширений Milabu | Milana (@milabu.co) 20 Кві 2017 р. о 12:14 PDT

Це зачіска для власниць короткого волосся, які мріють про високий хвіст! У цьому вам допоможе яскрава хустинка, оберіть той колір, який більше пасуватиме до вашого образу. Зберіть волосся у високий хвіст та зробіть з нього "гульку". Позаду закріпіть пасма, які не увібрали до хвосту, невидимками. Складіть хустинку та обмотайте поверх гульки.

Зачіска на коротке волосся – відео для варіанту №6