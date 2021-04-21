Поліцейські Одеської області встановлюють обставини смертельної ДТП в Ізмаїльському районі. На промисловому підприємстві сталася аварія, яка забрала життя одного з працівників.

Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на підприємстві в Кілії. Слідчі з'ясовують деталі ситуації. До теми У Дніпрі автокран переїхав бабусю біля переходу: вона залишилася живою – відео 18+ Що відомо про аварію Інцидент стався 20 квітня на суднобудівельній фірмі в Кілії.

Як повідомляють у поліції, інцидент стався через те, що водій навантажувача не помітив працівника.

Через це наїхав на 56-річного колегу.

На жаль, отримані травми виявилась несумісними з життям.

Правоохоронці займаються розслідуванням та класифікацією справи. Поліція не уточнює, де саме стався інцидент. Але відповідно до відкритих джерел, у Кілії є Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод. Зверніть увагу! В Одесі теж 20 квітня сталася ще одна трагічна загибель на підприємстві – на будмайданчику 20-річного хлопця засипало ґрунтом. Він загинув під час виконання прямих функціональних обов'язків.