Задавив на смерть: під Одесою сталася ДТП з навантажувачем на заводі

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Поліцейські Одеської області встановлюють обставини смертельної ДТП в Ізмаїльському районі. На промисловому підприємстві сталася аварія, яка забрала життя одного з працівників.

Джерело:

Нацполіція

Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на підприємстві в Кілії. Слідчі з'ясовують деталі ситуації.

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Що відомо про аварію

  • Інцидент стався 20 квітня на суднобудівельній фірмі в Кілії.
  • Як повідомляють у поліції, інцидент стався через те, що водій навантажувача не помітив працівника.
  • Через це наїхав на 56-річного колегу.
  • На жаль, отримані травми виявилась несумісними з життям.
  • Правоохоронці займаються розслідуванням та класифікацією справи.

Поліція не уточнює, де саме стався інцидент. Але відповідно до відкритих джерел, у Кілії є Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод.

Зверніть увагу! В Одесі теж 20 квітня сталася ще одна трагічна загибель на підприємстві – на будмайданчику 20-річного хлопця засипало ґрунтом. Він загинув під час виконання прямих функціональних обов'язків.

 