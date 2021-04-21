Задавив на смерть: під Одесою сталася ДТП з навантажувачем на заводі

Поліцейські Одеської області встановлюють обставини смертельної ДТП в Ізмаїльському районі. На промисловому підприємстві сталася аварія, яка забрала життя одного з працівників.
Джерело:Нацполіція
Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на підприємстві в Кілії. Слідчі з'ясовують деталі ситуації.
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Що відомо про аварію
- Інцидент стався 20 квітня на суднобудівельній фірмі в Кілії.
- Як повідомляють у поліції, інцидент стався через те, що водій навантажувача не помітив працівника.
- Через це наїхав на 56-річного колегу.
- На жаль, отримані травми виявилась несумісними з життям.
- Правоохоронці займаються розслідуванням та класифікацією справи.
Поліція не уточнює, де саме стався інцидент. Але відповідно до відкритих джерел, у Кілії є Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод.Зверніть увагу! В Одесі теж 20 квітня сталася ще одна трагічна загибель на підприємстві – на будмайданчику 20-річного хлопця засипало ґрунтом. Він загинув під час виконання прямих функціональних обов'язків.