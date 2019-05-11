Задихнулись, навіть не встигнувши відстебнути ремені: нові подробиці пожежі в "Шереметьєво"

Під час авіакатастрофи у російському аеропорту "Шереметьєво" більшість пасажирів, які перебували у хвості літака, задихнулись чадним газом, не встигнувши відстебнути паски безпеки.

Основна версія, чому багатьом людям у хвостовому відсіку не вдалося врятуватися, – спроби пасажирів бізнес-класу дістати з багажних полиць ручну поклажу – не підтвердилась, повідомили правоохоронні органи російському агентству ТАСС.

Читайте також: Фрагмент розмови пілотів згорілого у Росії SSJ 100 розшифрували неправильно

Із хвоста літака врятувались тільки ті люди, які перейшли у передню частину літака ще до того, як він зупинився.

Про те, як відбувалась евакуація з літака, який охопив вогонь, читайте у розповіді пасажира, який вижив.

Що відомо про авіакатастрофу у "Шереметьєво"?Ввечері, 5 травня, у московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який виконував рейс до Мурманська. Під час посадки у лайнера зайнявся хвіст. 9 потерпілих госпіталізували, серед них є українка. Двоє людей – у важкому стані в реанімації. Загалом внаслідок авіакатастрофи загинула 41 людина, з них – двоє дітей. Наразі основною версією трагедії є помилка пілотів.

Рейс виконувався на лайнері Sukhoi Superjet 100, який раніше потрапляв у низку інших аварійних ситуацій:

Квітень 2019: виліт рейсу SU тисячі 351 "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцять годин через технічний збій.

Березень 2019: у "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.

Лютий 2019: SuperJet 100 здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в столичному аеропорту "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.

Жовтень 2018: літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво" з технічних причин. За попередніми даними, у літака спрацював датчик невипуску стійки шасі.

Жовтень 2018: літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.

Липень 2018: випробувальний літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.

Червень 2018: Superjet 100 прямував з Іркутська в Санкт-Петербург та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула. За попередніми даними, можливою причиною інциденту стало помилкове спрацьовування пожежної сигналізації на борту.

Авіакатастрофа у "Шереметьєво": усе, що варто знати