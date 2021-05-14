Задимився багаж в Одеському аеропорту: пасажир затушив його та побіг на рейс – відео
Інцидент стався в Одеському аеропорту близько 7 ранку 14 травня. Під час посадки на рейс багаж задимився в руках у пасажира.
Джерело:телеграм "Одесса сейчас"
Співробітники аеропорту вивели чоловіка та почекали, допоки він не загасив його. Тоді він кинув багаж та побіг на свій рейс.
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Задимив багаж: деталі
- За даними очевидців, подія сталася о 06:55.
- В цей час проводилась посадка на ранковий рейс до Києва.
- Багаж задимів та видав декілька ударів.
- Охорона аеропорту вивела пасажира.
- Біля входу він почав розгортати свій багаж, а тоді він спалахнув.
- Виявилось, чоловік замотав у плівку старий електросамокат.
- Він намагався його затушити, а тоді кинув та побіг, щоб встигнути на рейс.
- На щастя, інцидент стався ще на моменті посадки, а не в польоті.
- У ДСНС Одеси у коментарі 24 каналу, повідомили, що рятувальники не виїжджали на гасіння в аеропорт.
Пасажир гасить свій багаж: відео
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