Інцидент стався в Одеському аеропорту близько 7 ранку 14 травня. Під час посадки на рейс багаж задимився в руках у пасажира.

Співробітники аеропорту вивели чоловіка та почекали, допоки він не загасив його. Тоді він кинув багаж та побіг на свій рейс.

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Задимив багаж: деталі

За даними очевидців, подія сталася о 06:55.

В цей час проводилась посадка на ранковий рейс до Києва.

Багаж задимів та видав декілька ударів.

Охорона аеропорту вивела пасажира.

Біля входу він почав розгортати свій багаж, а тоді він спалахнув.

Виявилось, чоловік замотав у плівку старий електросамокат.

Він намагався його затушити, а тоді кинув та побіг, щоб встигнути на рейс.

На щастя, інцидент стався ще на моменті посадки, а не в польоті.

У ДСНС Одеси у коментарі 24 каналу, повідомили, що рятувальники не виїжджали на гасіння в аеропорт.

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